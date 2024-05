Legniccy policjanci zlikwidowali laboratorium amfetaminy Data publikacji 14.05.2024 Powrót Drukuj Trzy osoby zatrzymane, zlikwidowane laboratorium, przejęte urządzenia i półprodukty, zabezpieczone ponad 18 litrów substancji zasadowej, kilka tabletek MDMA, marihuana i ponad 4 kg tzw. kryształu - to efekt kilkumiesięcznej pracy operacyjnej Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sąd zastosował o trzymiesięcznym areszcie wobec nich. Za popełnione przestępstwa grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Wytężona i skrupulatna praca operacyjna policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy doprowadziła do zlikwidowania laboratorium narkotykowego znajdującego się na terenie gminy Chojnów. Z posiadanych przez kryminalnych informacji wynikało, że w kilku budynkach mieszkalnych może być wytwarzana metamfetamina. Kiedy funkcjonariusze zebrali kompletny materiał dowodowy i wytypowali miejsca, przystąpili do akcji.

Przy czynnościach związanych z zabezpieczeniem i likwidacją miejsca wytwarzania narkotyków wsparcia legnickim policjantom udzielili funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W wyniku zaplanowanej akcji kryminalni, w jednym czasie, siłowo weszli do kilku mieszkań i pomieszczeń gospodarczych na terenie gminy Chojnów.

W jednym z lokali w kuchni na płycie indukcyjnej, obok gotującego się dla domowników obiadu, policjanci ujawnili produkcję metamfetaminy. W garnku postawionym na kuchence zabezpieczono kilka litrów płynnego chlorowodorku metamfetaminy oraz prawie kilogram gotowego już produktu.

W kolejnych mieszkaniach policjanci ujawnili kompletną linię produkcyjną, wszelkie niezbędne prekursory narkotykowe i substancje pomocnicze.

Łącznie zabezpieczono 18 litrów substancji w postaci zasadowej, kilka tabletek MDMA, marihuanę oraz ponad 4 kg chlorowodorku metamfetaminy nazywanej potocznie w środowisku przestępczym „kryształem”. Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 38 i 41 lat.

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Legnicy, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. za wytwarzanie znacznej ilości substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Wobec trzech zatrzymanych na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.