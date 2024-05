Wałbrzyscy policjanci ruchu drogowego eskortowali do szpitala samochód z kobietą, u której rozpoczęła się akcja porodowa Data publikacji 14.05.2024 Powrót Drukuj Wałbrzyscy policjanci ruchu drogowego we wtorkowy poranek uczestniczyli w niecodziennej interwencji. Eskortowali samochód osobowy z kobietą, u której zaczęła się akcja porodowa. 28-letnia mieszkanka powiatu kamiennogórskiego na czas trafiła do szpitala, gdzie zajęli się nią już specjaliści.

Dzisiaj, kiedy policjanci ruchu drogowego z wałbrzyskiej komendy prowadzili w Szczawnie-Zdroju ręczny pomiar prędkości kierujących, chwilę po godzinie 9.00 zauważyli jadący ze znaczną prędkością samochód osobowy i postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej.

Wałbrzyscy mundurowi szybko ustalili czym spowodowany był pośpiech kierowcy. 32-letni mężczyzna od razu poprosił funkcjonariuszy o pomoc w szybkim dotarciu z partnerką do szpitala. 28-latka zaczęła rodzić, a do placówki medycznej do Wałbrzycha oboje jechali aż z Przedwojowa. Para nie nie znała dokładnie topografii miasta, więc możliwym było, że na czas nie dotrą do właściwego szpitala.

Mundurowi znali najszybszą drogę do szpitala ginekologiczno-położniczego w Wałbrzychu, dlatego - jako że najważniejsze jest życie i zdrowie ludzkie - włączyli w radiowozie sygnały pojazdu uprzywilejowanego i rozpoczęli pilotaż pojazdu. Już po kilku minutach kobieta trafiła do placówki medycznej na Nowym Mieście. Tam lekarze udzielił ciężarnej fachowej pomocy, a cała historia zakończyła się szczęśliwie.