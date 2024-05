Plantacja konopi indyjskich oraz ponad 9 kilogramów narkotyków przejęte przez bydgoskich policjantów Data publikacji 14.05.2024 Powrót Drukuj Na 3 miesiące tymczasowo do aresztu trafił mieszkaniec powiatu bydgoskiego zatrzymany przez policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. 39-latek uprawiał 62 krzaki konopi indyjskich oraz posiadał znaczną ilość różnego rodzaju narkotyków, których wartość czarnorynkowa to ponad pół miliona złotych. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zaczęło się od ustaleń policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, z których wynikało, że 39-letni mieszkaniec naszego powiatu ma posiadać znaczną ilość środków odurzających i prowadzi uprawę konopi indyjskich.

W piątek, 10 maja mundurowi postanowili to sprawdzić. Podejrzewanego mężczyznę zastali w samochodzie dostawczym zaparkowanym przy ulicy Chołoniewskiego w Bydgoszczy. Następnie, po przedstawieniu powodu działań, pojechali wraz z nim do jednej z podbydgoskich miejscowości, gdzie przeprowadzili przeszukanie zajmowanych przez niego pomieszczeń. To, co ukazało się ich oczom w dwóch pokojach domu, zobrazowało skalę przestępczego procederu.

Policjanci zabezpieczyli tam 62 rośliny konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu oraz przedmioty i instalacje służące do prowadzenia uprawy, między innymi: wentylatory, lampy, czujniki temperatury. To jednak był dopiero początek.

W domu funkcjonariusze ujawnili również 30 różnych worków foliowych z zabronionymi substancjami, w tym 15 „foliówek” z suszem roślinnym (4,6 kilograma marihuany), amfetaminę w formie białej pasty o wadze ponad 700 gramów oraz ponad 4 kilogramy kryształu 3CMC. Łącznie bydgoscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową zabezpieczyli ponad 9,5 kilograma środków zabronionych ustawą, co potwierdziły wstępne badania laboratoryjne. Ich czarnorynkowa wartość to kwota ponad pół miliona złotych.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, na wniosek prokuratury, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Katalog przestępstw, za które 39-latek odpowie, z pewnością się rozszerzy o przestępstwo związane z uprawą konopi indyjskich. Nastąpi to po uzyskaniu szczegółowej opinii z policyjnego laboratorium kryminalistycznego.

( KWP w Bydgoszczy / kc)