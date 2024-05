Rodzice podziękowali policjantom Data publikacji 15.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci wykonując swoje codzienne zadania, dbają o bezpieczeństwo i angażują się w pomoc obywatelom. Za to co robią nigdy nie oczekują specjalnych podziękowań. Niemniej jednak, funkcjonariuszom zawsze jest miło jeżeli ktoś doceni to co robią.

"Pomagamy i chronimy" to dewiza, która przyświeca wszystkim policjantom podczas codziennej służby. Piaseczyńscy policjanci już niejednokrotnie udowadnali, że są gotowi do działania i pomagają tym, którym pomoc w danej chwili jest potrzebna.

Na początku kwietnia informowaliśmy o tym, że policjanci z Komisariatu Policji w Lesznowoli przeprowadzili sprawny, a przede wszystkim bezpieczny pilotaż rodzącej kobiety. Pomoc funkcjonariuszy przyszła w samą porę, ponieważ zaledwie kilka minut po dotarciu do szpitala, na świat przyszła mała dziewczynka.

Szczęśliwi rodzice wspólnie ze swoją córeczką w niedzielne popołudnie, 12 maja 2024 r, pojawili się w siedzibie Komisariatu Policji w Lesznowoli. Spotkali się z policjantami, którzy na początku kwietnia przeprowadzili pilotaż do szpitala. Rodzice podziękowali mundurowym za pomoc oraz za to, że dzięki nim nie tylko szybko ale przede wszyskim bezpiecznie dotarli do szpitala na czas.