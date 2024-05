Bus za 120 tysięcy złotych odzyskany przez policjantów Data publikacji 15.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Kostrzyna nad Odrą w wyniku pracy operacyjnej zatrzymali dwie osoby, które usłyszały zarzut kradzieży z włamaniem do pojazdu. Busa zabrali z terenu ogrodzonej posesji. Funkcjonariusze zlokalizowali auto, które zostało ukryte w zaroślach. Skradziony opel wrócił już do właściciela.

Kradzież auta została policjantom z kostrzyńskiego komisariatu zgłoszona w ubiegłą środę, 8 maja. Policjanci ustalili, że sprawcy weszli na ogrodzony teren, zabrali kluczyki i odjechali pojazdem wartym 120 tysięcy złotych. Policjanci podejrzewali, kto może być sprawcą kradzieży. Należało jednak zgromadzić niezbędny materiał dowodowy. Ustalono, że podejrzanymi w tej sprawie są mieszkańcy powiatu gorzowskiego. Kiedy policjanci dotarli do pierwszego z nich, 43-latka, nie miał przy sobie żadnych przedmiotów z przestępstwa. Co najistotniejsze, nie było także samego pojazdu. Funkcjonariusze z Kostrzyna wiedzieli jednak, że należy dotrzeć do kolejnego podejrzanego, którym był 45-latek. Obaj zostali przewiezieni na komisariat.

Funkcjonariusze nie poprzestali na zatrzymaniach. Istotnym było odzyskać skradziony pojazd. Dzięki pracy operacyjnej policjantów ustalono, gdzie znajduje się opel. Bus za 120 tysięcy złotych został ukryty w zaroślach. Po wykonanych czynnościach procesowych, zwrócono go właścicielowi. Mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem do auta, za co grozi im do 10 lat więzienia.