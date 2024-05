Oszuści chcieli wyłudzić ponad 270 tysięcy złotych. Szybkie działania policjantów pokrzyżowały im plany Data publikacji 15.05.2024 Powrót Drukuj Niewiele brakowało, a jedna z mieszkanek Lublina straciłaby oszczędności życia. 70-latka mając przeświadczenie, że jej pieniądze są zagrożone, wykonała przelewy na łączną kwotę ponad 270 tysięcy złotych. Na szczęście szybko opamiętała się i zgłosiła na Policję. Wszystko wskazuje na to, że większość tej kwoty uda się odzyskać. Apelujemy o ostrożność.

To już kolejna w ostatnim czasie próba oszustwa metodą „na policjanta”. Tym razem 70-latka otrzymała telefon od rzekomego policjanta, który poinformował ją o planowanej przez przestępców próbie włamania na konto bankowe. Kobieta, by chronić swoje pieniądze, miała wykonać przelewy na wskazane rachunki techniczne.

Mieszkanka powiatu lubelskiego uwierzyła w historię fałszywego policjanta i wykonała wszystkie polecenie. Na szczęście szybko zorientował się, że to oszustwo. Dlatego od razu skontaktowała się z komisariatem 4. Policji w Lublinie. Do czynności włączono również policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wszystko wskazuje na to, że szybkie działania pozwoliły zatrzymać realizację przelewów na kwotę ponad 170 tys. złotych. Obecnie trwają poszukiwania osób stojących za tym przestępstwem.

Przypominamy, że policjanci nigdy nie proszą o przekazanie żadnych kwot pieniędzy. Nie informujemy o szczegółach prowadzonych przez nas spraw. Jeżeli, ktoś otrzyma telefon od osoby podającej się za policjanta, która próbuje namówić nas do przekazania oszczędności, to może być pewny, że to oszustwo!