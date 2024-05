Jechał rowerem obwodnicą Trójmiasta, zatrzymała go policjantka w czasie wolnym od służby Data publikacji 15.05.2024 Powrót Drukuj Policjantka z komisariatu w Gdyni Chyloni interweniowała w czasie wolnym od służby wobec 16-latka, który w nocy jechał rowerem przez Obwodnicę Trójmiasta. Jak się okazało, miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie. Teraz o jego losie zdecyduje sąd rodzinny.

Policjantka z komisariatu na Chyloni znalazła się w odpowiednim miejscu i czasie. Funkcjonariuszka, będąc w czasie wolnym od służby, jadąc obwodnicą Trójmiasta zauważyła poruszającego się po drodze ekspresowej rowerzystę. Sposób jazdy oraz miejsce do przejażdżki zaniepokoiło policjantkę. Jechał całą szerokością jezdni, tym samym stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariuszka natychmiast zaczęła działać, zwolniła do prędkości rowerzysty włączyła światła awaryjne, aby mężczyzna mógł zjechać w bezpieczne miejsce. W tym samym czasie policjantka zadzwoniła pod numer alarmowy z prośbą o pilny przyjazd policjantów ruchu drogowego. Gdy w pewnym momencie rowerzysta zjechał w miejsce, gdzie było bezpiecznie, policjantka wysiadła ze swojego samochodu po przedstawieniu się i okazaniu legitymacji służbowej zatrzymała mężczyznę, a następnie oczekiwała na patrol Policji. Na pytanie policjantki dlaczego jedzie rowerem obwodnicą Trójmiasta mężczyzna oświadczył, że wypił z kolegami alkohol, a tą trasą dojedzie szybciej do domu. Po chwili na miejsce przyjechał patrol drogówki - po przebadaniu mężczyzny okazało się, że ma ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz o losie niepełnoletniego miłośnika jednośladów zdecyduje sąd rodzinny.