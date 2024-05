Spowodował wypadek i uciekł z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Okazało się, że był nietrzeźwy i kierował wbrew zakazowi Data publikacji 15.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Kowar zatrzymali młodego mężczyznę podejrzanego o spowodowanie wypadku, ucieczkę z miejsca zdarzenia, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i wbrew zakazowi sądowemu. Kierowca jechał z pasażerem, którego po zdarzeniu pozostawił bez pomocy. 34-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala. Teraz mieszkaniec powiatu karkonoskiego za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z komisariatu w Kowarach zatrzymali 29-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o spowodowanie wypadku, ucieczkę z miejsca zdarzenia, kierowanie w stanie nietrzeźwości i wbrew zakazowi sądowemu.

We wtorek, 14 maja br., przed godziną 1.00 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Kowarach. Ze zgłoszenia wynikało, że pojazd marki Renault wjechał do rowu, a obok niego leżał nieprzytomny mężczyzna.

Policjanci, prowadząc czynności w tej sprawie, na podstawie zebranych informacji, ustalili, że kierujący pojazdem marki Renault najprawdopodobniej w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie na nim i wpadł do rowu. Okazało się, że kierowca uciekł z miejsca zdarzenia pozostawiając nieprzytomnego pasażera, któremu nie udzielił pomocy. Poszkodowany w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala.

Funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia zatrzymali 29-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego. Mężczyzna kierował autem wbrew zakazowi sądowemu oraz znajdując się w stanie nietrzeźwości.

Obecnie mundurowi wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Za popełnione przestępstwa kierowca odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 12 lat pozbawienia wolności.