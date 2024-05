Ukradli mosiężne elementy ze 100 nagrobków. 3 sprawców w rękach Policji

Dolnośląscy policjanci wytypowali i zatrzymali 3 osoby, które odpowiedzą za kradzież elementów mosiężnych z nagrobków legnickiego cmentarza. Straty na szkodę osób pokrzywdzonych to ponad 10 tysięcy złotych. Odzyskano łącznie 40 kg mosiężnych elementów. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za znieważenie miejsca pochówku do 2 lat. Z akt śledztwa wynika, że wszystkie zatrzymane osoby w ostatnim czasie wykonywały na cmentarzu prace społeczne w ramach kary ograniczenia wolności.