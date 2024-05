Bankowcy dla cyberedukacji: bezpieczne zakupy w sieci! Data publikacji 16.05.2024 Powrót Drukuj Pamiętajmy o bezpieczeństwie w trakcie zakupów online! Przestępcy dla potrzeb przestępstwa otwierają fałszywe sklepy internetowe oraz wysyłają e-mailem numer konta bankowego. Zastanów się pięć razy, czy zrobić taki przelew, bo to operacja nieodwracalna!

„Pamiętaj, zawsze, zanim cokolwiek kupisz w sklepie internetowym, przeczytaj komentarze. Sprawdź opinie. Jeżeli będą złe, to omijaj ten sklep szerokim łukiem. Tak jak w życiu – kupuj tylko w sklepie, który znasz. I te super okazje… – jeżeli już musisz kupić, to zamów i płać przy odbiorze. Jak przyjdzie kurier, to przy nim sprawdź, czy dostałeś, co zamówiłeś” – przestrzega Jerzy Kryszak w kampanii Bankowcy dla CyberEdukacji – Bezpieczne zakupy w sieci!

Już prawie 90% Polaków kupuje w sieci. Jest taniej i szybciej. Pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie. Przestępcy dla potrzeb przygotowywanego przestępstwa otwierają fałszywe sklepy internetowe, wysyłają mejlem numer konta bankowego, dlatego zastanów się pięć razy, czy zrobić taki przelew, bo to operacja nieodwracalna.

Jak temu przeciwdziałać – opowiada Jerzy Kryszak w filmie poniżej:

Wirtualna przestrzeń to szanse, ale też zagrożenia. Na każdym kroku należy zachować rozsądek i wiedzieć, jak się zachowywać w cyberprzestrzeni. Dlatego w ramach kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji” powstał cykl krótkich filmów, w których popularni artyści i prezenterzy telewizyjni opowiadają, jak w sposób świadomy, odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z dobrodziejstw cyfrowej rzeczywistości. Twarzami tegorocznej edycji są Daria Widawska i Jerzy Kryszak.

Związek Banków Polskich, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa wraz z bankami oraz Policją apelują: