Areszt dla 50-latka. Kryminalni zabezpieczyli ponad 4 kg narkotyków Powrót Drukuj Prokurator Prokuratury Rejonowej w Sławnie skierował wniosek o zastosowanie wobec 50 – letniego mieszkańca miasta tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, który to został uwzględniony przez Sąd Rejonowy w Sławnie. Mężczyzna został zatrzymany w miniony piątek, kiedy policjanci znaleźli u niego ponad 4 kg amfetaminy. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

W piątek, 10 maja br. kryminalni zatrzymali 50-letniego mieszkańca Sławna. Z uzyskanych wcześniej informacji wynikało, że może on posiadać w miejscu zamieszkania narkotyki. W wyniku przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez mężczyznę policjanci ujawnili ponad 4 kilogramy amfetaminy. Funkcjonariusze zabezpieczyli również znaczne ilości gotówki. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do sławieńskiej komendy, gdzie trafił do policyjnego aresztu.

Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Sławnie, która wszczęła w sprawie śledztwo. Dzień później 50 - latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających.

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanym, prokurator skierował wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, który to został przez Sąd Rejonowy w Sławnie uwzględniony.

50-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności.