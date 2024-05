Oszukali na kwotę prawie 100 tys. zł Data publikacji 15.05.2024 Powrót Drukuj Katowiccy policjanci zatrzymali dwóch oszustów, którzy oszukali pewnego mężczyznę na prawie 100 tys. złotych. Podejrzani wcześniej zadzwonili do niego z informacją, że jego pieniądze w banku są zagrożone i musi przelać je na konto techniczne. Kiedy to zrobił, oszuści wypłacili pieniądze w bankomacie. Na czas trwającego postępowania podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem, zakazem kontaktowania się oraz opuszczania kraju. Za oszustwo grozi im kara do 8 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwo. Sprawcy zadzwonili do pokrzywdzonego i poinformowali go, że jego pieniądze w banku są zagrożone. Polecono mu, aby środki zdeponowane na koncie bankowym przelał na tzw. konto techniczne. Mężczyzna wykonał polecenie oszustów i przelał na wskazane konto łącznie prawie 100 tys. zł. Nietypowa dla pokrzywdzonego transakcja, została zauważona przez pracownicę banku, która zorientowała się, że może to być działanie pod wpływem oszustów. Niestety, oszuści zdążyli wypłacić pieniądze z bankomatu. Dzięki czujności pracownicy banku, katowiccy policjanci natychmiast podjęli jednak działania. Jeszcze tego samego dnia, kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z katowickiej komendy, zatrzymali dwóch 27-latków. W ich mieszkaniu policjanci znaleźli gotówkę w kwocie około 20 tys. zł, która została zabezpieczona na poczet przyszłych kar.

Zatrzymali zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Na czas prowadzonego postępowania, podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem, zakazem kontaktowania się oraz opuszczania kraju. Za oszustwo grozi im kara do 8 lat więzienia.