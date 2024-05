Nietrzeźwy kierowca zatrzymany dzięki reakcji komendanta żuromińskiej Policji Data publikacji 16.05.2024 Powrót Drukuj Policjantem jest się cały czas. Przykładem tego jest szef żuromińskich policjantów, który wracając po służbie do domu przyczynił się do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy. Teraz zatrzymanemu grozi do 3 lat więzienia.

Kilka dni temu, 11 maja wracający do domu Komendant Powiatowy Policji w Żurominie mł. insp. Zbigniew Czachorowski zwrócił uwagę na jadącego przed nim osobowego opla. Obserwacja stylu jazdy kierującego oplem dały podstawę, by przypuszczać, że kierowca może być pijany. O swoich przypuszczeniach policjant powiadomił dyżurnego miejscowej jednostki.

Chwilę później mł. insp. Czachorowski wyhamował opla, a na miejsce przyjechał patrol. Przypuszczenia co do stanu trzeźwości okazały się słuszne. Kierowca miał 2,6 promila alkoholu w organizmie. Okazało się, że nie posiadał też prawa jazdy, które stracił za jazdę pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali 37-latka do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy. W czasie przeszukania samochodu sierpeccy kryminalni zaleźli również susz roślinny, który został zabezpieczony.

37-latek został przesłuchany i usłyszał zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz posiadania narkotyków. Niebawem za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed sądem.