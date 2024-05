Nie odwracaj wzroku od współczesnych niewolników - projekt Escapetruck 2024 Data publikacji 16.05.2024 Powrót Drukuj Polska Policja wspólnie z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Polsce, Uniwersytetem Wrocławskim, policją holenderską oraz Strażą Graniczną organizuje w dniach od 17 do 29 maja 2024 r. na terenie 11. miast w Polsce ogólnopolskie wydarzenie o tematyce przeciwdziałania handlowi ludźmi z wykorzystaniem „Escapetrucka”, tzw. pojazdu ewakuacyjnego/pokoju zagadek, z którego aby się wydostać należy rozwiązać zagadkę wymagającą współpracy i logicznego myślenia.

Projekt Escapetruck, opracowany przez holenderską Fundację Reshape, jest częścią kampanii edukacyjnej służącej podnoszeniu świadomości na temat ryzyka i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi.

Pomimo że jest to forma zabawy, na jej uczestników czekają skłaniające do głębokiej refleksji doświadczenia ofiar tego strasznego procederu. Scenariusz do zagadek, jakie będzie trzeba rozwiązać w Escapetrucku powstał na podstawie realnych modus operandi przygotowanych przez funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji oraz Straży Granicznej.

Wszyscy chętni, biorący udział w projekcie poznają prawdziwe historie osób, które stały się ofiarą handlu ludźmi i którym udało się uwolnić z rąk oprawców dzięki skoordynowanej akcji i pomocy służb. Podczas gry uczestnicy – w kilkuosobowych grupach muszą wydostać się z ciężarówki, rozwiązując interaktywne zadania i łamiąc szyfry. Kluczowym zadaniem graczy będzie pomoc wirtualnej ofierze w wyjściu z niezmiernie trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła. Pomieszczenia w pojeździe zostały przygotowane tak, aby odzwierciedlały warunki życia ofiar handlu ludźmi, uświadamiając ich cierpienie i traumy. Można spodziewać się nieprzyjemnych dźwięków oraz zapachów i poczuć się jak w potrzasku. Warto zdobyć się na odwagę i podjąć wyzwanie, które pomoże nam zrozumieć, z jakim dramatem mierzą się osoby, które padły ofiarą handlu ludźmi. Escapetruck w pilotażowym projekcie, w dniach 23-28 października 2023 roku, odwiedził Warszawę, Kraków i Wrocław.

Celem kontynuacji projektu jest dotarcie z działaniami profilaktycznymi w obszarze handlu ludźmi do możliwie jak największej liczby mieszkańców w Polsce i rozpropagowanie idei wykorzystania tego narzędzia.

Wydarzenie na terenie kraju koordynowane jest przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

Podczas majowej edycji „Escapetruck” odwiedzi następujące miejsca:

Wrocław - Centrum Historii Zajezdnia - w dniach 17-18 maja br., Opole - Kampus Uniwersytetu Opolskiego - w dniu 19 maja br., Lubliniec - Plac Konrada Mańki - w dniu 20 maja br., Katowice - Plac Sławika i Antalla- w dniu 21 maja br., Olkusz- Rynek - w dniu 22 maja br., Rzeszów - Centrum Sportowo - Widowiskowe ,,Podpromie" - w dniu 23 maja br., Stalową Wolę - Plac Piłsudskiego- w dniu 24 maja., Lublin - Hala Sportowo-Widowiskowa GLOBUS - w dniach 25-26 maja br., Białą Podlaskę - Plac Wolności- w dniu 27 maja br., Chełm - Parking górny przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji- w dniu 28 maja br., Świdnik – Pumptrack - w dniu 29 maja br.

Poprzez aktywne uczestnictwo w tej grze dydaktycznej, stymulującej wszystkie zmysły i wykorzystującej rzeczywiste studia przypadków, odwiedzający zostaną uświadomieni o potencjalnych zagrożeniach, sposobach działania przestępców oraz dowiedzą się, jak zachować czujność, aby nie paść ofiarą handlu ludźmi.

Obecni na miejscu eventu funkcjonariusze Policji oraz Straży Granicznej udzielać będą informacji na temat zagrożeń, sposobów i mechanizmów działania przestępców oraz praw ofiar handlu ludźmi. Udział w projekcie jest bezpłatny i możliwy dla osób, które ukończyły 16 lat. Należy pamiętać, że Polska jest nie tylko krajem pochodzenia współczesnych niewolników czy krajem, przez który przebiega szlak tranzytowy, ale również krajem docelowym dla ofiar handlu ludźmi. Pokrzywdzonych tym procederem jest dziś na świecie więcej niż kiedykolwiek w historii, a handel ludźmi jest jednym z najbardziej dochodowych nielegalnych biznesów. To problem globalny, który wymaga naszej wspólnej uwagi i świadomego działania!