Ukradł trzy pojazdy, jeden z nich spalił. Trafił do aresztu Data publikacji 16.05.2024

Policjanci z Komisariatu Policji w Krzeszowicach ustalili złodzieja samochodów, grasującego na terenie gminy. 38-latek ukradł i kolejno porzucił 3 pojazdy, a jeden z nich doszczętnie spalił. Policjanci odnaleźli i odzyskali wszystkie auta. Sprawca został zatrzymany i usłyszał 4 zarzuty. Czynów tych złodziej dopuścił się w warunkach recydywy. Grozi mu do 15 lat więzienia. Trafił na 3 miesiące do aresztu.

Policjanci z Komisariatu Policji w Krzeszowicach zostali powiadomieni o kradzieży trzech pojazdów marki Ford Fiesta, Fiat Panda i Volkswagen T6, z terenu prywatnych posesji na terenie powiatu krakowskiego. Do przestępstw doszło 11 i 12 maja br. Pojazdy, w czasie zdarzenia, były niezabezpieczone, a kluczyki do stacyjki znajdowały się wewnątrz. Auta były zaparkowane na terenie prywatnych i ogrodzonych posesji, jednak złodziejowi to nie przeszkadzało. W godzinach wieczornych i nocnych skradał się na posesje pokrzywdzonych, sprawdzał, czy pojazdy są otwarte, następnie szukał kluczyków do stacyjki, a gdy je znalazł, to po prostu odjeżdżał. W konsekwencji wszystkie ukradzione samochody sprawca porzucał, a jeden z nich nawet doszczętnie spalił. Ostatni prawdopodobnie też chciał spalić, bo gdy policjanci go odnaleźli, wewnątrz była rozlana benzyna.

Policjanci niezwłocznie zajęli się namierzaniem złodzieja, intensywnie pracując nad tą sprawą. Dzięki dobremu rozpoznaniu, a także na podstawie zebranych dowodów w sprawie, funkcjonariusze szybko ustalili, ko jest sprawcą tych kradzieży. Okazał się nim 38-latek bez stałego miejsca zamieszkania. W trakcie prowadzonych czynności policjanci odnaleźli też wszystkie utracone auta. Były one porzucone na terenie gminy Krzeszowice, większość z nich na poboczach dróg. Okazało się, że jedno z pojazdów, pandę, złodziej doszczętnie spalił.

Zebrany materiał dowodowy w sprawie pozwolił na przedstawienie podejrzanemu przez prokuratora czterech zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem, kradzieży i zniszczenia mienia. Podejrzany już wielokrotnie był karany za różne przestępstwa, za które odsiedział kary pozbawienia wolności. Tym razem działał w warunkach recydywy, dlatego grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd 15 maja br. zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Apelujemy do mieszkańców o zachowanie ostrożności i zabezpieczanie swoich pojazdów, nawet jeśli są zaparkowane na ogrodzonej posesji, czy w garażu oraz o niepozostawianie kluczyków od stacyjki wewnątrz auta! Niezabezpieczony pojazd jest łatwym łupem dla złodziei!