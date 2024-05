Radziejowski dyżurny uratował kobietę w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 17.05.2024 Powrót Drukuj Rozpoczynając służbę, policjanci nie wiedzą co przyniesie dzień i z jakimi interwencjami przyjdzie im się zmierzyć. Ostatni dyżur aspirant sztabowy Remigiusz Wiśniewski zapamięta na długo. Ratował kobietę, która przyszła do radziejowskiej komendy i na jego oczach podjęła próbę samobójczą.

Do tego zdarzenia doszło w miniony wtorek, 14.05.2024 r., po 16.00. Do recepcji radziejowskiej komendy Policji weszła zakrwawiona kobieta. Trzymając w dłoni ostry przedmiot, którym się okaleczała, mówiła, że się zabije.

Pełniący służbę oficer dyżurny asp. szt. Remigiusz Wiśniewski natychmiast zareagował. Odebrał kobiecie niebezpieczny przedmiot i zaprowadził do pokoju, gdzie udzielił jej pomocy. Policjant czuwał nad jej zdrowiem do czasu przybycia ratowników medycznych, którzy zabrali ją do szpitala. Jak ustalili mundurowi, nie ma zagrożenia dla życia kobiety.

Aspirant sztabowy Remigiusz Wiśniewski powiedział, że w trakcie służby miał wiele trudnych interwencji, jednak przyznaje, że była to jedna z najpoważniejszych, która przyczyniła się do uratowania ludzkiego życia. Dodał, że w takiej sytuacji przydaje się opanowanie oraz przebyte szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

Remigiusz Wiśniewski w Policji służy od 19 lat. Od dwóch jest oficerem dyżurnym, a wcześniej pracował jako dzielnicowy i technik kryminalistyki.