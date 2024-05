Dzielnicowi na sygnale – policyjna eskorta Data publikacji 17.05.2024 Powrót Drukuj Dzielnicowi z I Rewiru Dzielnicowych VI Komisariatu Policji łódzkiej komendy natychmiast zareagowali na prośbę rodziców o pomoc w jak najszybszym dojechaniu do domu w celu podania dziecku leku na epilepsję. Dzięki tej asyście udało się szybko pomóc maluchowi.

15 maja 2024 roku przed godziną 14:00 do stojącego na czerwonym świetle, na wysokości jednego z widzewskich centrów handlowych, patrolu dzielnicowych podszedł mężczyzna, który poprosił policjantów o pomoc — asystę w dojeździe do domu. Jak wynikało z jego relacji w trakcie jazdy jego 6-letni syn dostał ataku epilepsji i muszą szybko dostać się do swojego miejsca zamieszkania, żeby podać mu lek.

Mundurowi poinformowali o tym fakcie dyżurnego i bez chwili wahania podjęli decyzję o pilotażu z użyciem sygnałów uprzywilejowania. Dzięki temu pomogli rodzinie bezpiecznie i szybko dotrzeć do celu, a po podaniu leków maluch poczuł się lepiej..

Pomagamy i chronimy, to motto policjantów.