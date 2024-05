Podziękowania dla policjantów Data publikacji 17.05.2024 Powrót Drukuj Podziękowania od osób, którym się pomogło, są dla policjantów najwyższym wyrazem uznania. Właśnie takie wpłynęły od wdzięcznej seniorki, która w połowie marca padła ofiarą oszustwa i kradzieży. Seniorka straciła blisko 57 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policjantów białostockich komend, pieniądze wróciły do seniorki.

W połowie marca do mieszkanki powiatu zadzwonił telefon. Seniorka usłyszała w słuchawce, że wnuczek spowodował wypadek i potrzebne są pieniądze na kaucję. 77-latka dowiedziała się, że po pieniądze przyjdzie do niej adwokat. Mężczyźnie, który zapukał do jej drzwi przekazała dwa zwitki banknotów, w sumie ponad 16 tysięcy złotych. Oszust wrócił po chwili i zażądał kolejnych pieniędzy, gdy spotkał się z odmową ukradł stojącą na łóżku w salonie torebkę. To w niej kobieta trzymała swoje oszczędności. Fałszywy adwokat wyszedł i wsiadł do taksówki.

Policjanci, którzy dowiedzieli się o wizycie oszusta w domu seniorki, szybko wpadli na jego trop. Zauważyli go na ulicy Świętokrzyskiej jadącego taksówką na białostocki dworzec. Tam też zatrzymali samochód, a w nim 18-letniego mieszkańca Warszawy. Miał przy sobie pieniądze z przestępstw, które policjanci oddali seniorce.

