Kryminalni zatrzymali trzech oszustów działających metodą „na policjanta” Data publikacji 17.05.2024 Powrót Drukuj Do 15 lat więzienia grozi trzem mężczyznom za oszustwo metodą „na policjanta” i usiłowanie kolejnego oszustwa. Łupem przestępców padło 25 tysięcy złotych, a wpadli po tym, jak o sprawie dowiedzieli się sopoccy kryminalni, którzy zapobiegli kolejnemu oszustwu i ich zatrzymali. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd aresztował wszystkich zatrzymanych na trzy miesiące.

W ostatnim czasie kryminalni z Sopotu zatrzymali grupę oszustów, którzy wspólnie z innymi osobami wyłudzili od mieszkanki Trójmiasta pieniądze metodą na tzw. policjanta i próbowali wyłudzić kolejne 300 tysięcy złotych w różnych walutach. Wszystko zaczęło się w momencie, gdy koordynator numeru 112 przekazał policjantom zgłoszenie od przerażonego mężczyzny. Zgłaszający twierdził, że żona od rana otrzymuje telefony rzekomo z prokuratury i policji, cały czas rozmawia z osobami przez telefon, a ci wypytują ją o majątek i karzą przygotować pieniądze, bo za chwilę będzie na nich napad. Policjanci z Sopotu od razu wiedzieli, że mają do czynienia z oszustami działającymi metodą „na policjanta” i do działań ruszyli kryminalni.

To dzięki skutecznym działaniom kryminalnych małżeństwo, które cały czas było na linii z oszustem, zrozumiało, że wszystko jest oszustwem. Jak się okazało, kilka godzin wcześniej kobieta za pomocą kodów Blik przekazała 25.000 złotych oszustom podającym się za policjanta i prokuratora, a teraz miała im przekazać 100.000 zł, 30.000 dolarów i 20.000 euro. Pokrzywdzona ze specjalnie przygotowanym pakunkiem z książkami i opakowaniami po lekach, które miały imitować paczkę wypchaną pieniędzmi, poszła w miejsce wskazane przez oszustów, by ją przekazać „policjantowi”. Po „paczkę” przyszedł tzw. odbierak. Już wcześniej został on wytypowany przez kryminalnych i był przez nich obserwowany, dlatego z chwilą przekazania pakunku mężczyznę obezwładniono i zatrzymano. „Odbierakiem” okazał się 33-latek z powiatu malborskiego. W wyniku dynamicznych działań kryminalni zatrzymali też jego dwóch wspólników, do których kolejno miały trafić pieniądze. Był to 53-letni gdańszczanin i 35-letni mieszkaniec powiatu gdańskiego.

Wszystkim zatrzymanym prokurator z Prokuratury Rejonowej w Sopocie ogłosił zarzut oszustwa i usiłowania kolejnego oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości w warunkach recydywy. Następnie sąd na podstawie zebranych dowodów zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sprawa jest rozwojowa. W wyniku prowadzonych działań funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. biżuterię, pieniądze i różne przedmioty.

Apelujemy o czujność i rozwagę w kontaktach z obcymi. Pamiętajmy:

Policja nigdy telefonicznie nie informuje o prowadzonych przez siebie sprawach i nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.

Nigdy też nie prosi o użycie naszych pieniędzy do żadnej akcji.