Policjanci poza służbą uratowali seniorkę Data publikacji 17.05.2024 Wczoraj na jednej z ulic w Starogardzie Gdańskim, policjantka sierżant Nikola Kwaśniewska oraz funkcjonariusz starszy sierżant Sławomir Kielbratowski, mimo czasu wolnego, natychmiast ruszyli na pomoc starszej kobiecie leżącej na chodniku.

W czwartek, 16 maja br. popołudniu w Starogardzie Gdańskim doszło do sytuacji, która przypomina nam, jak ważna jest czujność i gotowość do niesienia pomocy, nawet poza godzinami pracy.

Policjantka z tczewskiej jednostki Policji, sierżant Nikola Kwaśniewska, oraz funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, starszy sierżant Sławomir Kielbratowski, podczas swojego czasu wolnego zauważyli starszą panią leżącą na chodniku. Natychmiast podbiegli do seniorki, aby sprawdzić, co się stało. Kobieta miała liczne rany, co wymagało szybkiej interwencji. Funkcjonariusze wezwali karetkę pogotowia, a w międzyczasie udzielili pierwszej pomocy medycznej i stale monitorowali stan kobiety. Dzięki ich szybkiej reakcji i profesjonalnym działaniom seniorka została bezpiecznie przekazana załodze karetki pogotowia, która przetransportowała ją do szpitala. Ta sytuacja pokazuje, że policjanci są gotowi do niesienia pomocy w każdej chwili, niezależnie od tego, czy są na służbie, czy poza nią.

Policjanci apelują do mieszkańców, aby nie pozostawali obojętni na los innych i w razie potrzeby reagowali, wzywając odpowiednie służby. Codzienna czujność i troska mogą uratować życie i zdrowie naszych bliskich.