Poszukiwany listem gończym uciekł do Holandii - wytropili go opolscy "łowcy głów" Data publikacji 20.05.2024 Powrót Drukuj Kami S. był związany z półświatkiem przestępczości narkotykowej. Jednak jego ostatni wyrok dotyczył przemocy domowej. Śledczy udowodnili mu groźby, nękanie i stalking wobec 29-letniej kobiety i jej małoletnich córek. Aby uniknąć więzienia, uciekł do Holandii. Wystarczył jednak kilkugodzinny pobyt w kraju, by wpaść w ręce policjantów. „Łowcy głów” z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób namierzyli go, jak odsypiał noc w łóżku w domu swojej mamy.

31-latek ukrywał się przed organami ścigania od niemal roku. Mieszkaniec województwa opolskiego był związany z półświatkiem przestępczości narkotykowej. Odpowiadał już przed sądem za ich posiadanie. Dodatkowo był zatrzymywany za jazdę pod wpływem alkoholu czy niezatrzymanie się do kontroli. Tym razem ciążył na nim wyrok niemal 4 lata więzienia za przestępstwa związane z przemocą domową.

Kamil S. usłyszał kilka wyroków związanych z uporczywym nękaniem, stalkingiem oraz groźbami wobec swojej byłej partnerki i jej małoletnich córek. Śledczy udowodnili mu również uszkodzenie ciała 29-letniej kobiety czy zniszczenie mienia. Mieszkaniec Opolszczyzny, aby uniknąć więzienia, uciekł za granicę. Wówczas sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Identyfikacji i Poszukiwań Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu - tak zwani łowcy głów.

Policjanci ustalili, że mężczyzna przebywa w Holandii. Wiedzieli jednak, że zamierza na chwilę wrócić do kraju. To był właśnie ten moment, który zamierzali wykorzystać. 31-latek przekroczył granicę z Polską po godzinie 3 nad ranem. Po 6 godzinach był już zatrzymany. Policjanci obudzili go, jak odsypiał nocną podróż w domu u swojej mamy. Obecnością policjantów był zupełnie zaskoczony.

Kamil S. został już przewieziony do więzienia. Był poszukiwany 7 podstawami - to 4 listy gończe i 2 zarządzenia. Przed nim niemal 4 lata odsiadki.