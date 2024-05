Stał za barierkami wiaduktu. Z pomocą ruszyli policjanci Data publikacji 20.05.2024 Powrót Drukuj Mężczyzna stał za barierkami na wiadukcie nad drogą ekspresową. Dzięki skutecznym działaniom dwóch świebodzińskich policjantów, starszego posterunkowego Adama Kamyszka i posterunkowego Andrzeja Golc nie doszło do tragedii. Mundurowi przedostali mężczyznę na bezpieczną stronę i przekazali pod profesjonalną opiekę medyczną.

W sobotni wieczór, 18 maja dwóch świebodzińskich policjantów, st. post. Adam Kamyszka i post. Andrzej Golc, zostało skierowanych na interwencję do jednej z miejscowości w gminie Świebodzin. Zgłoszenie dotyczyło oddalenia się mężczyzny, który był w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego i jego życiu mogło zagrażać niebezpieczeństwo.

Policjanci zaczęli typować możliwe miejsca, do których 30-latek mógł pójść i metodycznie zaczęli je sprawdzać. Jedno z nich okazało się trafione. Mężczyzna został przez nich zauważony na jednym z wiaduktów nad trasą ekspresową. Niestety znajdował się już po drugiej stronie barierek. Policjanci zaczęli z mężczyzną rozmawiać. Spokojna rozmowa pozwoliła im się stopniowo zbliżać do niego. Kiedy już znajdowali się dostatecznie blisko chwycili mężczyznę i przełożyli go na bezpieczną stronę. 30-latek trafił pod opiekę lekarzy.

Dzięki ich zaangażowaniu, zachowaniu zimnej krwi i odpowiednim działaniom udało się ocalić kolejne życie.