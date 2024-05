Recydywista zatrzymany za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 20.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Siemianowic Śląskich zatrzymali 54-letniego mężczyznę. Usłyszał on zarzut usiłowania zabójstwa w tzw. recydywie. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.

W środę, 15 maja w godzinach porannych policjanci otrzymali zgłoszenie, iż w jednym z mieszkań doszło do szarpaniny pomiędzy znajomymi, podczas której ktoś został zaatakowany nożem. Na miejscu mundurowi zastali mężczyznę z raną kłutą w okolicach szyi. W mieszkaniu była też kobieta oraz 54-latek, którzy spożywali alkohol z poszkodowanym.

Z uwagi na upojenie alkoholowe uczestników spotkania stróże prawa mieli trudności z ustaleniem przebiegu zdarzenia. Zastane osoby ciągle zmieniały wersje.

Rannego 40-latka załoga pogotowia ratunkowego zabrała do szpitala. Starszy z mężczyzn i jego znajoma zostali zatrzymani przez mundurowych i trafili do policyjnego aresztu. Podczas wykonywanych czynności wyjaśniono, iż 40-latek został pchnięty nożem przez 54-latka.

Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu za to przestępstwo surowsza kara, ponieważ dopuścił się jej w tzw. recydywie. Decyzją sądu trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące.