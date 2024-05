Podziękowania od dzieci dla policjantów z Dębnicy Kaszubskiej, za zatrzymanie złodzieja. #Pomagamy i chronimy Data publikacji 20.05.2024 Powrót Drukuj Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku wpłynęły podziękowania za pracę funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Dębnicy Kaszubskiej. Dyrektor ośrodka w imieniu pracowników, instruktorów oraz dzieci uczęszczających na zajęcia, podziękował za „działanie i ujęcie sprawcy kradzieży”, do której w ubiegłym miesiącu doszło w placówce. Do podziękowania dołączono rysunki dzieci, które wyraziły wdzięczność za odzyskanie konsoli, laptopa i innego sprzętu elektronicznego o wartości ponad 3 tysięcy złotych. #Pomagamy i chronimy

Pod koniec ubiegłego miesiąca policjanci z Posterunku Policji w Dębnicy Kaszubskiej zostali poinformowani o kradzieży sprzętu elektronicznego, do której miało dojść w Gminnym Ośrodku Kultury. Mundurowi ustalili, że złodziej wszedł na teren ośrodka i zabrał z niego m.in. konsolę do gier, kontrolery, laptopa, bezprzewodowy głośnik i inną drobną elektronikę o łącznej wartości ponad 3 tysięcy złotych. Ze skradzionych rzeczy na co dzień korzystały dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia świetlicowe i profilowane. Tą sprawą od razu zajęli się dzielnicowi z miejscowego posterunku, którzy zaczęli ustalać, kto może mieć związek z przestępstwem. Już następnego dnia informacje zebrane przez funkcjonariuszy pozwoliły ustalić tożsamość i zatrzymać osobę, która mogła mieć związek z tą sprawą, a przeszukanie mieszkania wytypowanego mieszkańca Gminy Dębnica Kaszubska doprowadziły do odzyskania skradzionego dzień wcześniej sprzętu. 30-latek usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Za skuteczną pracę policjantów z Dębnicy Kaszubskiej w imieniu pracowników, instruktorów i dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe i profilowane w Gminnym Ośrodku Kultury, podziękowała dyrektor ośrodka, która zaznaczyła, że „zdarzenie miało miejsce 24 kwietnia w godzinach wieczornych, a następnego dnia po zgłoszeniu, sprawca został ujęty i wszystkie rzeczy odzyskano. Dzięki policjantom z naszego posterunku czujemy się bezpieczni i zaopiekowani”.

Najpiękniejszym dowodem wdzięczności za dobrze wykonaną pracę był uśmiech dzieci, do których jeszcze w kwietniu wrócił skradziony sprzęt elektroniczny oraz piękne rysunki i laurki, które dołączone były do oficjalnych podziękowań.