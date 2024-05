Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby uniemożliwił dalszą jazdę nietrzeźwemu kierującemu Data publikacji 20.05.2024 Powrót Drukuj Legniccy funkcjonariusze wielokrotnie pokazali, że policjantem się jest zawsze, nawet po służbie. Po raz kolejny udowodnił to funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego, który w czasie wolnym od służby uniemożliwił dalszą jazdę nietrzeźwemu kierującemu.

Sierż. Mateusz Witkowski, na co dzień pełni służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. W piątek, 17 maja br. nie pełnił służby bo przebywał na terenie szpitala w Legnicy. Tam usłyszał rozmowę telefoniczną mężczyzny, który ewidentnie był nietrzeźwy, mówił bełkotliwie i wyczuwalna była od niego woń alkoholu. W rozmowy tej wynikało, że ma on za chwile jechać samochodem.

Gdy mężczyzna udał się do wyjścia, policjant poszedł za nim, aby upewnić się, że nie będzie on kierowcą. Na parkingu jednak zauważył, jak w oddali wsiada do pojazdu, odpala silnik i zaczyna ruszać. Wtedy sierż. Mateusz Witkowski podbiegł do mężczyzny, polecił, aby się zatrzymał i wyłączył silnik a następnie wziął kluczyki, by uniemożliwić dalszą jazdę.

Funkcjonariusz powiadomił o tym fakcie patrol z Wydziału Ruchu Drogowego, który niezwłocznie przyjechał na miejsce. Badanie alkomatem u kierującego wykazało prawie 2 promile alkoholu w jego organizmie. Tłumaczył się tym, że dzień wcześniej dużo wypił a musiał przyjechać do szpitala, aby umówić się na wizytę lekarską.

Sierż. Mateuszowi Witkowskiemu należą się gratulacje za wzorową postawę. Nie pozostał on obojętny na łamanie prawa, mimo że nie pełnił wtedy obowiązków służbowych. Będąc świadkiem podobnych sytuacji należy stanowczo reagować, zawiadamiając odpowiednie służby. Być może w taki właśnie sposób możemy ocalić czyjeś życie.