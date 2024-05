Webinar: Gdy dziecko znika. Jak zapobiegać i reagować na zaginięcia dzieci? Data publikacji 20.05.2024 Powrót Drukuj Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zaprasza na cykl spotkań skierowanych do osób dorosłych: rodziców, opiekunów, nauczycieli, profesjonalistów i wszystkich tych, którzy troszczą się o dobro dzieci. Inicjatywa ma na celu budowanie świadomości oraz kształtowanie lepszego zrozumienia problematyki związanej z życiem młodych.

Spotkania są okazją do nawiązania dialogu oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i praktycznych narzędzi, które pomogą dorosłym zrozumieć wyzwania, przed którymi stoją dzieci i nastolatki. To również zachęta do wspólnego działania dla dobra dzieci oraz poszukiwania rozwiązań dla aktualnych problemów.

Już 23 maja br. o godz. 18:30 odbędzie się webinar na temat zaginięć dzieci. Statystyki jednoznacznie pokazują, że problem ten nie jest wcale zjawiskiem marginalnym, gdyż rocznie dotyczy ponad 2 tys. rodzin. Spotkanie będzie okazją do poznania przyczyn zaginięć dzieci i nastolatków, poznania sposobów zapobiegania takim sytuacjom oraz skutecznego reagowania, gdy już do nich dojdzie.

Podczas webinaru dowiemy się, jakie sygnały może wysyłać dziecko przed ucieczką lub zaginięciem i na co powinni zwrócić szczególną uwagę rodzice, aby wcześnie zareagować. Krok po kroku przedstawione zostaną procedury zgłaszania zaginięcia dziecka, a także informacje o wsparciu, jakie mogą otrzymać rodziny dzwoniące pod numer 116 000, czyli Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka prowadzony przez Fundację ITAKA.

Dowiemy się także, jak wygląda współpraca Policji z innymi podmiotami w sytuacjach zagrożenia życia i/lub zdrowia zaginionych dzieci oraz czym jest system Child Alert i w jakich przypadkach jest uruchamiany.

Ekspertki wskażą, jak środowisko oraz osoby najbliższe mogą wspierać rodzinę dziecka zaginionego. Zwrócona zostanie także uwaga na rolę edukacji dzieci na temat bezpieczeństwa, w tym w internecie, która zwiększa ich świadomość bez wzbudzania niepotrzebnego strachu.

Ekspertki:

Izabela Jezierska-Świergiel – od ponad 14 lat związana jest z Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Jest wiceprezesem fundacji, pełni także funkcję rzecznika prasowego organizacji. W fundacji zajmuje się realizacją kampanii profilaktycznych, a także koordynacją pracy Telefonu w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 116 000.

mł. insp. Małgorzata Puzio-Broda – radca w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, ekspert Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP. Policjantka o wieloletnim stażu w formacji, od ponad 10 lat zaangażowana w działania związane z poszukiwaniem osób zaginionych oraz promowaniem zachowań ukierunkowanych na zapobieganie temu zjawisku. Uczestniczyła m.in. w realizacji unijnego projektu „Przygotowanie systemu Child Alert w Polsce”. Członek Police Expert Network on Missing Persons (PEN-MP) - Policyjnej Sieci Ekspertów ds. Zaginięć Osób, funkcjonującej przy Grupie Roboczej ds. Egzekwowania Prawa (LEWP) Rady UE .

Webinar poprowadzi Monika Kamińska – dyrektorka Zespołu Komunikacji Społecznej w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka.

Zapraszamy! Bądź z nami i przyłącz się do rozmowy o bezpieczeństwie dzieci.

Link do webinaru Gdy dziecko znika. Jak zapobiegać i reagować na zaginięcia dzieci?