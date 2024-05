Policyjne przygotowania do Superpucharu UEFA 2024 Data publikacji 21.05.2024 Powrót Drukuj Już w sierpniu Warszawa na jeden dzień znajdzie się w centrum europejskiego futbolu. Mecz o Superpuchar UEFA rozegrany zostanie na PGE Narodowym. To prestiżowe spotkanie piłkarskie będzie stanowiło nie tylko niezwykłą gratkę dla wszystkich miłośników tego sportu, ale będzie też dużym wyzwaniem dla polskiej Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

Rzesze kibiców, nie tylko z naszego kraju, już 14 sierpnia pojawią się w stolicy Polski dopingować najlepsze drużyny futbolowe starego kontynentu. Polska Policja po raz kolejny będzie dbała o zapewnienie bezpieczeństwa tysiącom osób, które będą chciały wziąć udział w tym wydarzeniu i poczuć niczym niezakłóconą atmosferę sportowego święta. Zadaniem Policji, tak jak zawsze w takich przypadkach, jest także udzielanie pomocy wszystkim, którzy będą tego potrzebowali. Mając na uwadze mnogość zadań stawianych w takich sytuacjach naszej formacji, już teraz rozpoczął się proces przygotowań. Duża impreza masowa, jaką będzie Superpuchar UEFA 2024 na PGE Narodowym, powoduje, że w działania zaangażowane będą praktycznie wszystkie piony – ruch drogowy, prewencja, policjanci pionu kryminalnego oraz służba kontrterrorystyczna. Już teraz możemy powiedzieć, że w bezpośrednie zabezpieczenie rozgrywek zaangażowanych będą setki policjantów czuwających nad bezpieczeństwem nie tylko w rejonie stadionu, ale także w rejonach tzw. Fan Meeting Points, czyli miejscach spotkań kibiców obu drużyn czy podczas innych imprez towarzyszących, które będą organizowane w tym czasie w Warszawie.

Ponieważ piłka nożna w naszym kraju cieszy się olbrzymim zainteresowaniem społeczeństwa, nic więc dziwnego w tym, że również policjantom jest ona bliska. Jest ona doskonałym sposobem nie tylko na integrację policyjnego środowiska, ale także na to, aby wspólnie spędzić czas wśród najbliższych. Tym samym już od najmłodszych lat poprzez sport możemy uczyć najmłodszych szacunku do przeciwnika oraz zasad walki w duchu Fair Play, co w przyszłości z pewnością przełoży się na wartości wyznawane w dalszym, dorosłym już życiu przez nasze dzieci i młodzież.

Ponad 10 lat temu w naszej formacji swoje pierwsze kroki zaczęła stawiać Reprezentacja Polskiej Policji w Piłce Nożnej. Stery selekcjonera drużyny objął mł. insp. w st. spocz . Andrzej Kuczyński, znany wszystkim jako Pułko. Na początku w skład drużyny wchodzili zawodnicy głównie z Warszawy, z czasem dołączyli również funkcjonariusze z innych garnizonów. Każdy kolejny rok przynosił nie tylko rozwój drużyny, ale przede wszystkim kolejne sukcesy zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat Reprezentacja Polskiej Policji w Piłce Nożnej kilkukrotnie zdobywała cenne trofea:

Na początku kwietnia 2023 r. reprezentanci polskiej Policji zawitali do kolumbijskiej Bogoty, gdzie odbył się Światowy Turniej Drużyn Policyjnych na pełnowymiarowym boisku. Był to pierwszy zagraniczny turniej, w którym nasi policjanci mogli się zaprezentować grając po 11 zawodników. Po raz kolejny udowodnili swoją siłę, wracając do Polski ze zwycięskim pucharem.

W lipcu 2023 roku odbył się mecz towarzyski pomiędzy policyjnymi reprezentacjami Polski i Mołdawii, który zakończył się wygraną 3:1 dla polskich piłkarzy.

W listopadzie 2023 roku polscy policjanci zajęli 3. miejsce w Mistrzostwach Świata w Halowej Piłce Nożnej w Holandii. Był i jest to historyczny sukces, gdyż do tej pory nigdy wcześniej drużyna polskich policjantów nie dotarła do półfinałów tej cyklicznej imprezy.

Pod koniec tego samego roku Reprezentacja Polskiej Policji zwyciężyła w wielkim finale Mistrzostw Świata Drużyn Policyjnych w piłce nożnej 7-osobowej na Teneryfie.

Na kolejne sukcesy nie musieliśmy długo czekać – już w lutym kolejnego roku odbył się XIV Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja. Wśród panów powyżej 35 lat triumfowała Reprezentacja Polskiej Policji w Piłce Nożnej. Najskuteczniejszym bramkarzem w tej kategorii okazał się Marcin Jaskółowski z Reprezentacji Polskiej Policji w Piłce Nożnej.

10 maja 2024 r., w malowniczej Starej Lubowni na zaproszenie Policji Słowacji oraz Słowackiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Reprezentacja polskiej Policji wzięła udział w "XXIII Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej" imieniem funkcjonariusza słowackiej Policji Františka Slodičàka. Polska Policja kierowana przez selekcjonera Andrzeja Kuczyńskiego zagrała w tym szczególnym Turnieju po raz pierwszy i od razu stanęła na najwyższym stopniu podium.

Warto zaznaczyć, że Reprezentacja Polskiej Policji w Piłce Nożnej, chcąc pomagać najbardziej potrzebującym, uczestniczy także w wielu turniejach o charakterze charytatywnym.

Policjanci grający w naszej reprezentacji nie spoczywają na laurach. W najbliższych miesiącach mają w planach udział m.in. w:

III Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn "Mundial Uniejów" pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji;

w ramach Centralnych Obchodów Święta Policji odbędzie się coroczny Mecz Reprezentacji Polskiej Policji z drużyną zagraniczną;

Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn "im. Marka Cekały" pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji w Lidzbarku Warmińskim;

Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych w Barcelonie, który odbędzie się w październiku;

Światowym Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych w Brazylii;

Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej Służb Mundurowych drużyn 7 osobowych na Teneryfie.

Jak widać kolejne tytuły i osiągnięcia policyjnych piłkarzy nie są przypadkowe. Są przypieczętowaniem ciężkiej pracy, którą każdego dnia wykonują zarówno w służbie, jak i realizując swoje pasje. Każdemu ich występowi w rozgrywkach przyświeca tylko jeden cel - zwycięstwo. A reprezentowanie polskiej Policji na arenie międzynarodowej i przywdziewanie koszulki narodowej to wystarczająca motywacja, aby w każdym spotkaniu dawać z siebie wszystko. Tego też życzymy drużynom, które zmierzą się na PGN Narodowym w sierpniu w meczu o Superpuchar UEFA 2024.

Tekst: Agnieszka Włodarska oraz Andrzej Kuczyński / BKS KGP

Zdjęcia: Andrzej Chyliński / Gazeta Policyjna