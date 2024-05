Policjant w dniu wolnym od służby zatrzymał złodzieja Data publikacji 21.05.2024 Powrót Drukuj Praca w Policji to przede wszystkim służba, dlatego nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru czy dniem wolnym. Według tej zasady zachował się policjant ruchu drogowego z komendy w Świeciu, który robiąc zakupy, ujął sklepowego złodzieja.

Młodszy aspirant Marcin Ignatowski – policjant ruchu drogowego z komendy w Świeciu, w dniu wolnym od służby, robił zakupy w jednym z marketów na terenie miasta. Nie przeszkodziło mu to jednak w podjęciu interwencji i ujęciu sprawcy kradzieży.

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek, 16 maja około 21:20. Policjant, będąc przed sklepem, zauważył wybiegającego mężczyznę. Z ręki wypadła mu butelka whisky, a drugą po chwili położył na chodniku. Nietypowe zachowanie klienta sklepu wskazywało jednoznacznie, że nie ma on czystego sumienia. Policjant, widząc co się dzieje, natychmiast podjął interwencję i ruszył za nim w pościg. Po przebiegnięciu kilku ulic sprawca był już w jego rękach.

Funkcjonariusz powiadomił o całym zdarzeniu dyżurnego jednostki, który wysłał na miejsce patrol. Policjanci przejęli mężczyznę. Złodziejem okazał się 21-letni mieszkaniec Płocka. Nie uniknął odpowiedzialności za swoje zachowanie. Za kradzież alkoholu został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.