Policjanci z Szydłowca zatrzymali 2 mężczyzn. Zabezpieczyli broń, amunicję, narkotyki oraz rośliny konopi

Data publikacji 21.05.2024 Powrót Drukuj

Szydłowieccy kryminalni zlikwidowali uprawę konopi w mieszkaniu na terenie Szydłowca. Funkcjonariusze przejęli blisko 100 g marihuany 240 g amfetaminy ponad 1,5 g klefedronu oraz 45 krzewów konopi, z których można było uzyskać niespełna 1 kg suszu. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji to blisko 62 tys. zł. Do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn. Jeden z mężczyzn po wykonanych czynnościach został zwolniony, drugi z zatrzymanych został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.