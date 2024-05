Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 21.05.2024 Powrót Drukuj St. sierż. Dariusz Salwach - funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego jarosławskiej komendy, w czasie wolnym od służby, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. 57-latek kierujący fordem transitem miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie, a pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych i przedniej tablicy rejestracyjnej. Teraz grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wczoraj, 20 maja przed godziną 20.00, w Boratynie, st. sierż . Dariusz Salwach, funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego jarosławskiej jednostki, będąc w czasie wolnym od służby, zwrócił uwagę na kierującego fordem transitem. Kierujący tym pojazdem, jechał całą szerokością jezdni w sposób niekontrolowany, od pobocza do pobocza. Obok kierującego w pojeździe znajdował się pasażer. Funkcjonariusz wyprzedził pojazd i zatrzymał się. Mężczyzna kierujący fordem także się zatrzymał. Policjant podszedł do kierującego i się przedstawił. Gdy wyczuł od niego alkohol, wyjął kluczyki ze stacyjki i o swoich podejrzeniach powiadomił dyżurnego jarosławskiej komendy. Do czasu przyjazdu patrolu, nie pozwolił mu oddalić się z miejsca.

Badanie stanu trzeźwości 57-letniego mieszkańca gminy Chłopice wykazało, że miał 3,4 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo, po weryfikacji w policyjnych systemach okazało się, że pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych. Samochód nie posiadał też przedniej tablicy rejestracyjnej.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a jego pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu.

57-latek niebawem usłyszy zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.