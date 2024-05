Policjanci z Sulechowa uratowali młodego mężczyznę Data publikacji 21.05.2024 Powrót Drukuj Dzięki szybkiemu działaniu i doskonałej współpracy dyżurnego z policjantami wydziału kryminalnego komisariatu w Sulechowie mężczyzna, którego życie było w niebezpieczeństwie, w porę został uratowany. Wypełniając swoje obowiązki, policjanci pokazali w ten sposób ile znaczą słowa roty ślubowania, a także hasło przewodnie Polskiej Policji: „Pomagamy i chronimy”.

Policjanci pełniący służbę na terenie powiatu zielonogórskiego przyzwyczaili nas już do tego, że swoją służbę traktują z ogromnym zaangażowaniem i w każdej sytuacji potrafią zachować czujność oraz profesjonalizm realizując swoje zadania. Nie inaczej było w poniedziałek, 20 maja br. kiedy to dosłownie w ostatniej chwili uratowali młodemu człowiekowi życie. Przed godziną 11 dyżurny Komisariatu Policji w Sulechowie otrzymał informację o mężczyźnie, który potrzebował pilnej pomocy. Zawiadamiającym, który wskazał gdzie może znajdować się mężczyzna, miał być jego znajomy. W takich sytuacjach najważniejszy jest czas, dlatego do działań natychmiast przystąpili wszyscy policjanci będący w służbie, zarówno policjanci służby patrolowej jak i kryminalni.

Jak ustalili policjanci mężczyzna miał znajdować się w Kalsku i to właśnie tam rozpoczęli swoje działania. Wytypowany teren okazał się dosyć rozległy i niedostępny, mimo tego policjanci po kilkunastu minutach, dosłownie w ostatniej chwili, odnaleźli potrzebującego pomocy mężczyznę. Natychmiast udzielili jemu pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwali pogotowie, które zabrało go do szpitala.

Jak wspominali policjanci, takie interwencje, w sytuacjach gdzie liczy się szybkie działanie, zawsze są trudne, ale adrenalina dodała im sił. Z jednej strony czuli napięcie i stres, ale jednocześnie radość, że zdążyli na czas i pomogli mężczyźnie. Niby zwykła służba, a policjanci wykonywali tylko swoje zadania, ale takie wymagające interwencje zawsze przynoszą ogromną satysfakcję. To jest coś co nadaje sensu ich poświęceniu i dodaje „skrzydeł” w codziennej, niełatwej przecież służbie.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami:

116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00.

- bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00. 116 111 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

- bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.