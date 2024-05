Festiwalowy sezon ruszył - nie dajmy się oszukać i kupujmy bilety z zaufanego źródła Data publikacji 21.05.2024 Powrót Drukuj Sezon letni oferuje szereg atrakcji w postaci festiwali, koncertów i innych widowisk odbywających się w plenerze. Bilety na te wydarzenia można kupić w kasach, jednak większość z nas dokonuje zakupu przez Internet. Nie ma w tym nic wyjątkowego, jednak musimy pamiętać, aby przed zakupem sprawdzić źródło i unikać promocyjnego zakupu „z drugiej ręki”, bo może to być oszustwo.

W poniedziałek, 20 maja br., do Komendy Powiatowej Policji we Wschowie zgłosiła się 26-letnia mieszkanka gminy Wschowa, która poinformowała dyżurnego o tym, że została oszukana przy zakupie biletów na mający odbyć się w najbliższym czasie festiwal w Opolu. Jak się okazało, kobieta zamieściła na kilku portalach społecznościowych informację, że chce kupić bilety na ten konkretny koncert. Długo nie musiała czekać, bo następnego dnia otrzymała wiadomość od młodego mężczyzny, że może jej odsprzedać bilety na to wydarzenie. Transakcja miała polegać na tym, że 26-latka dokona przelewu, a na jej adres mailowy zostaną przesłane bilety. Oczywiście pojawiły się problemy. Pieniądze zostały przelane, bilety do kobiety nie trafiły, a kontakt ze sprzedającym się urwał. Tym sposobem 26-latka straciła pieniądze.

Pamiętajmy, aby przy zakupie biletów na interesujące nas wydarzenia starać się bezpośrednio kontaktować z oferentami, aby sprawdzać czy mamy do czynienia z zaufanym źródłem. Pamiętajmy też, aby nie wchodzić w linki nadesłane w wiadomościach. W każdym przypadku jeśli chodzi o nasze pieniądze zachowujmy zasadę ograniczonego zaufania.

Do zakupu biletu „z drugiej ręki” najlepiej wykorzystać służący do tego portal pośredniczący. Ta forma odsprzedaży jest często wręcz promowana przez organizatorów danego wydarzenia jako ta sprawdzona.