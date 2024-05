Podziękowania dla bydgoskich policjantów za zaangażowanie w zatrzymanie sprawców rozboju Data publikacji 21.05.2024 Powrót Drukuj Do Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny wpłynęły podziękowania dla policjantów, którzy pracowali nad sprawą rozboju, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na ulicy Grzymały-Siedleckiego w Bydgoszczy. Autor e-maila dziękuje funkcjonariuszom za ich ogromne zaangażowanie, jak to określił „prawdziwy majstersztyk policyjnego rzemiosła” czego efektem, już kilka godzin po zdarzeniu, było ustalenie i zatrzymanie sprawców odpowiedzialnych za ten czyn, a w konsekwencji ich aresztowanie.

Mieszkaniec Bydgoszczy napisał pełne uznania i wdzięczności podziękowania dla policjantów z Bydgoszczy, szczególnie z komisariatu na Wyżynach, zaangażowanych w rozwikłanie sprawy rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. E-maila pełnego uznania dla pracy policjantów otrzymał, na skrzynkę mailową, Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny. Czytamy w nim:

Z całego serca pragnę podziękować wszystkim bydgoskim policjantom zaangażowanym 15-go maja br. w szybkie i sprawne ujęcie sprawców brutalnego rozboju na mnie, przy użyciu noża. Na bydgoskich Wyżynach B-2 zostałem okradziony ze smartfonu, aparatu fotograficznego oraz gotówki, którą miałem przy sobie idąc na pocztę zapłacić rachunki oraz z karty bankomatowej. Mając przyłożony nóż do szyi - oczywiście nie miałem innego wyjścia jak tylko podać napastnikom nr PIN mojej karty. Wówczas jeden z napastników trzymając przez ok. godzinę przyłożony do mnie nóż pozostał przy mnie, a drugi w tym czasie ruszył na miasto intensywnie korzystając z mojej karty bankowej. Dzięki wspaniałej szybkiej i sprawnej pracy policjantów (prawdziwy majstersztyk policyjnego rzemiosła), już wieczorem obaj sprawcy zostali zatrzymani wraz ze zrabowanymi pieniędzmi oraz smartfonem i telefonem. Na razie jednak ze względów proceduralnych nie otrzymałem tych przedmiotów, gdyż pozostają zabezpieczone jako dowody w sprawie. Jednak za jakiś czas trafią one w moje ręce. Brawo dla bydgoskich policjantów i wyrazy uznania oraz ogromne podziękowania ode mnie!

Takie słowa wdzięczności i podziękowania są wyrazem największego docenienia pracy policjantów, którzy codziennie spotykają się z różnymi sytuacjami i są gotowi nieść pomoc drugiemu człowiekowi w każdej sytuacji.

Podziękowania nawiązują do zdarzenia, do którego doszło w ubiegłą środę (15.05.2024) na ulicy Grzymały-Siedleckiego w Bydgoszczy. Wówczas dwóch napastników, grożąc nożem, zażądało od pokrzywdzonego wydania pieniędzy i innych wartościowych rzeczy. Mężczyzna, obawiając się o własne zdrowie, a nawet życie, oddał napastnikom, to co miał: aparat fotograficzny, telefon komórkowy oraz kartę bankomatową. Następnie, za jej pomocą, sprawcy dokonali kilkunastu włamań na jego konto, wypłacając pieniądze z bankomatu i dokonując transakcji w sklepach. Pokrzywdzony poniósł łączne straty na ponad 9 tysięcy złotych. O wszystkim powiadomił natychmiast policjantów z komisariatu na bydgoskich Wyżynach.

Sprawą zajęli się kryminalni z Wyżyn, wspierani przez kolegów z wydziału kryminalnego komendy miejskiej policji w Bydgoszczy. Już kilka godzin po zdarzeniu efektem ich pracy było ustalenie i zatrzymanie mężczyzn odpowiedzialnych za ten czyn. To dwaj bydgoszczanie w wieku 34 i 40 lat. Obaj usłyszeli już zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Na tym jednak nie koniec. Dodatkowo młodszy z nich odpowie w recydywie za 11 kradzieży z włamaniem na konto pokrzywdzonego przy użyciu skradzionej karty oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków (100 gramów 2-CB oraz kilku marihuany), które policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu 34-latka. Policjanci odzyskali większość skradzionego pokrzywdzonemu mienia.

W miniony piątek (17.05.2024), na wniosek policjantów i prokuratora, Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na 3 miesiące. Grozi im wieloletnia „odsiadka”, gdyż za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia znowelizowany kodeks karny przewiduje karę do 20 lat pozbawienia wolności.