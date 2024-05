Zatrzymani po pościgu Data publikacji 21.05.2024 Powrót Drukuj Po pościgu na krakowskim Ruczaju funkcjonariusze zatrzymali 3 mężczyzn podejrzewanych o dokonanie rozboju. W ich samochodzie ujawniono m.in. rzeczy skradzione w trakcie rozboju oraz nielegalne substancje.

Wczoraj, 20 maja po godzinie 15 w rejonie Ruczaju "wywiadowcy" z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji V w Krakowie prowadzili pościg za pojazdem, w którym przebywały osoby podejrzewane o dokonanie rozboju. Sytuacja była bardzo dynamiczna. Uciekinierzy nie stosowali się do sygnałów i poleceń policjantów. Pościg zakończył się zatrzymaniem trzech mężczyzn w wieku 36,40 oraz 41 lat. Dwóch z nich to obcokrajowcy.

W ich aucie funkcjonariusze ujawnili m.in. broń gazową, kominiarki, noże, sprzęt do wykrywania nadajników GPS oraz biały proszek. Policyjne testery wykazały, iż była to amfetamina. Ponadto policjanci odzyskali mienie skradzione podczas rozboju. Zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnej jednostki. Na dzisiaj zaplanowano dalsze czynności z zatrzymanymi.