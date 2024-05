Ostrowieccy policjanci uratowali mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie Data publikacji 21.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim po raz kolejny udowodnili, że hasło „Pomagamy i chronimy” obowiązuje w każdej chwili i sytuacji. Natychmiastowa reakcja i zdecydowane działanie mundurowych pozwoliły wczoraj na uratowanie mężczyzny, który próbował targnąć się na swoje życie.

Wczoraj, 20.05.2024 r., około 10.00, dyżurny ostrowieckiej komendy odebrał niepokojące zgłoszenie od dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Z jego treści wynikało, że 59-letni ostrowczanin chce targnąć się na swoje życie. W związku z tym dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, kom. Grzegorz Król, natychmiast przystąpił do działania nawiązując kontakt telefoniczny z desperatem. Stróż prawa w trakcie rozmowy ustalił, że mężczyzna prawdopodobnie przebywa na terenie jednego z kompleksów leśnych przy ulicy Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. W takiej sytuacji liczyła się każda minuta. Dlatego też mundurowy natychmiast na miejsce skierował patrol policyjny, który rozpoczął poszukiwania 59-latka. Dyżurny cały czas prowadził rozmowę z mężczyzną, którego głos coraz bardziej słabł i nie mógł się on samodzielnie poruszać. Desperat słyszał w oddali sygnały dźwiękowe użyte przez policjantów, jednak nie miał siły, aby się przemieścić. Po chwili mundurowi, st. post. Dominika Nawrot i post. Mateusz Minkina, odnaleźli leżącego na ziemi mężczyznę. Policjanci natychmiast udzielili 59-latkowi pomocy, a następnie przekazali go pod opiekę załodze ratownictwa medycznego.

Dzięki błyskawicznej akcji, profesjonalnemu i opanowanemu podejściu policjantów życie 59-latkatka zostało uratowane.

Pamiętajmy, jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem nie wiemy jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami. Przypominamy, że na terenie miasta znajduje się wiele instytucji pomocowych, między innymi miejski ośrodek pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych i zapobiec tragicznym w skutkach wydarzeniom.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).