Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego Data publikacji 21.05.2024 Powrót Drukuj Każdego roku w dniu 25 maja na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. To szczególna data, która ma przypominać o trwale zaginionych dzieciach i nastolatkach, a także o trudnej sytuacji, w której znaleźli się ich najbliżsi. Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku w tę międzynarodową kampanię włączyło się Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji we współpracy z Fundacją ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Patronat nad wydarzeniem objęła Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.

Symbolem tego dnia jest kwiat niezapominajki, a co za tym idzie, kolor niebieski. Dlatego w sobotę, dnia 25 maja Warszawa rozświetli się na niebiesko, a już dzień wcześniej na ekranach w warszawskich autobusach, w metrze oraz na zewnętrznych ekranach w przestrzeni miejskiej pojawią się grafiki z numerem 116 000 - Telefonem w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka oraz kwiatami niezapominajki. W akcję włączyło się wielu Partnerów, którzy udostępnili swoje powierzchnie nieodpłatnie, aby okazać solidarność rodzinom zaginionych dzieci, a także pomóc w rozpowszechnieniu informacji o Międzynarodowym Dniu Dziecka Zaginionego.

Poszukiwania osób zaginionych a w szczególności dzieci, to jedno z priorytetowych zadań Policji, formacji, dla której najważniejsze wyzwanie stanowi ochrona życia i zdrowia ludzi. – podkreśla Dyrektor Biura Kryminalnego KGP insp. Michał Białęcki. - Biorąc pod uwagę skalę zjawiska zaginięć osób w Polsce, których w ostatnich latach odnotowujemy kilkanaście tysięcy rocznie, nie sposób nie mówić o sprawach zaginięć, które pomimo zastosowania wszelkich dostępnych sił i środków, do dziś nie znalazły swojego finału. Najtrudniej wspominać o tych, które dotyczą najmłodszej grupy zaginionych - dzieci i nastolatków. Przygotowana przez nas kampania to nie tylko gest solidarności z ich rodzinami, ale także zapewnienie, że pomimo upływu czasu, wciąż szukamy nowych informacji i metod, które pozwolą na rozwiązanie każdej z tych spraw i złagodzenie straty, z jaką się mierzą.

Każdy rodzic zna to uczucie paraliżującego strachu o dziecko. Nie do wyobrażenia są zatem emocje, jakie towarzyszą rodzinom zaginionych dzieci, którzy, często przez całe lata, nie mają informacji na ich temat. – mówi Prezes Fundacji ITAKA, Anna Jurkiewicz – Poza naszą codzienną pracą, czyli wsparciem w poszukiwaniach, służymy wsparciem emocjonalnym rodzicom zaginionych dzieci, także w tym dniu. Okazujemy im nasz szacunek i solidaryzujemy się z nimi w ich smutku. Chcemy, żeby świat pamiętał o dzieciach, które nie wróciły do domu i o tym, że ich bliscy wciąż na nich czekają.

W najbliższą sobotę na kolor niebieski zostaną podświetlone m.in. siedziby: Komendy Głównej Policji i Biura Rzecznika Praw Dziecka, Pałac Kultury i Nauki oraz Most Śląsko-Dąbrowski. Numer „116 000”, czyli Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka wyświetlony zostanie na fasadzie Stadionu Narodowego oraz na budynku Warsaw Spire, kóry także pokryje się niebieską iluminacją. Na potrzeby organizowanej kampanii, swoich ekranów na terenie całej Polski użyczyła firma Screen Network, która na tę okazję przygotowała specjalnie grafiki dedykowane obchodom Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego. W planowane działania włączyła się też firma AMS poprzez emisję planszy z logo kampanii i numerem 116 000 na ekranach w warszawskich autobusach. Dzięki zaangażowaniu w akcję firmy Stroer grafikę z numerem 116 000 będzie można również zobaczyć na ekranach warszawskiego metra. Dodatkowo komunikat informujący o Międzynarodowym Dniu Dziecka Zaginionego oraz o numerze 116 000 pojawi się 25 maja na warszawskim stadionie Legii, podczas zaplanowanego w tym dniu, meczu Legii Warszawa z Zagłębiem Lublin. Swój udział w kampanii zapowiedział także serwis Player, a także twórcy podcastów kryminalnych o charakterze true crime.

Statystyki jednoznacznie pokazują, że problem zaginięć dzieci nie jest wcale zjawiskiem marginalnym. Dotyka on wielu rodzin w Polsce w sposób realny i dotkliwy. W związku z tym wrażliwość społeczna na tę kwestię jest niezwykle istotna, a dostęp do szybkiej i skutecznej pomocy może mieć kluczowe znaczenie w odnalezieniu dziecka oraz złagodzeniu cierpienia jego najbliższych. Dlatego też wszelkiego rodzaju kampanie i działania informacyjne, które podkreślają wagę tego problemu i wskazują możliwości pomocy dla rodzin dzieci zaginionych, są dla mnie szczególnie ważne – mówi Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka.

Każdego roku w Polsce zgłaszanych jest około 2 tys. zaginięć osób małoletnich1. Znacząca większość z nich odnajduje się już w pierwszej, czy drugiej dobie od zgłoszenia zaginięcia. Za każdym razem taka sytuacja to niewyobrażalny stres zarówno dla samego dziecka, jak i dla jego bliskich. Zdarza się, że pomimo zaangażowania wszelkich możliwych sił, środków i metod, los zaginionego dziecka pozostaje nieznany. Jego bliscy żyją w stanie permanentnego zawieszenia, nie znając odpowiedzi na wiele pytań, zastanawiając się, czy dziecko żyje i czy jest szczęśliwe.

Prezentowana kampania ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na szczególny problem, jakim jest zaginięcie dziecka, a także podjęcie dyskusji o tym, co wspólnie możemy zrobić, aby takich spraw w policyjnych statystykach było jak najmniej.

Serdecznie zachęcamy do włączenia się w prezentową inicjatywę.

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

25 maja to data nieprzypadkowa. Tego dnia w 1979 roku 6-letni Etan Kalil Patz wyszedł z domu na Dolnym Manhattanie w Nowym Jorku, aby po raz pierwszy samemu pójść do szkoły. Niestety, chłopiec nigdy nie dotarł nawet na autobusowy przystanek, z którego miał wyruszyć w dalszą drogę. Poszukiwania rozpoczęto niemal natychmiast. W pomoc zaangażowano nie tylko służby, ale też lokalną społeczność. Wizerunek chłopca pojawił się na pierwszych stronach gazet, w wiadomościach telewizyjnych, licznie rozlepianych plakatach, a nawet na kartonach z mlekiem. Liczono, że im więcej osób usłyszy o sprawie, tym szybciej chłopiec się odnajdzie. W 1983 roku, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych – Ronald Reagan ustanowił 25 maja Dniem Dziecka Zaginionego, a od 2001 roku, dzięki zaangażowaniu federacji Global Missing Children Network, Missing Children Europe oraz Komisji Europejskiej został on oficjalnie uznany za Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Ma przypominać o zaginionych dzieciach, ale również uwrażliwiać na sytuację ich najbliższych – przede wszystkim rodziców, którzy latami codziennie zadają sobie pytanie: co się stało z ich dzieckiem? Nigdy nie zapominają i nie tracą nadziei na szczęśliwe zakończenie sprawy – powrót dziecka do domu. Stąd symbol Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego, jakim jest niezapominajka.

***

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji (CPOZ KGP)

Powołana do życia Decyzją Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych nieetatowa struktura, umiejscowiona w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP obsługiwana przez funkcjonariuszy tego wydziału. Do głównych zadań Centrum należy m.in. bieżący, całodobowy monitoring wszystkich spraw zaginięć zgłaszanych na terenie całego kraju, a także wsparcie osobowe, techniczne i logistyczne jednostek organizacyjnych Policji realizujących sprawy poszukiwawcze. CPOZ KGP odpowiada także za uruchomienie i obsługę techniczną i merytoryczną systemu Child Alert.

116 000 Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka

Całodobowa linia prowadzona od 2009 r. przez Fundację ITAKA, finansowana jest ze środków MSWiA i Orange, którzy są partnerami telefonu. Specjaliści dyżurujący pod numerem 116 000 wspierają rodziny zaginionych dzieci nie tylko w poszukiwaniach, ale także psychologicznie i prawnie. Połączenie jest całkowicie bezpłatne. Numer 116 000 działa aktualnie w 32 krajach Europy i jest obsługiwany przez lokalnych operatorów.

Dane KGP za okres ostatnich pięciu lat (2019-2022)