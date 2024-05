Fundacja AMBER Alert Europe wraz z partnerami rozpoczyna międzynarodową kampanię, mającą na celu dostarczenie rodzicom wiedzy, pomocnej w sytuacji zaginięcia dziecka Data publikacji 21.05.2024 Powrót Drukuj “Sprawdź. Pomyśl. Zgłoś”, to hasło tegorocznej ogólnoeuropejskiej kampanii edukacyjnej, przygotowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego, obchodzonego na całym świecie w dniu 25 maja. Ta międzynarodowa inicjatywa, mająca na celu pomoc rodzicom i opiekunom w przypadku zaginięcia dziecka, zorganizowana została przez Fundację Amber Alert Europe, we współpracy z krajami stowarzyszonymi. W Polsce w kampanię włączyło się Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji oraz Fundacja Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Kampania zostanie przeprowadzona jednocześnie w 16 krajach Europy: Albanii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czechach, we Włoszech, na Litwie, Malcie, Holandii, Macedonii Północnej, w Polsce, Portugalii, Słowenii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Materiały edukacyjne opracowane specjalnie na potrzeby tej akcji, zostały przetłumaczone na 14 języków. Rodzice i opiekunowie dzieci, do których jest skierowana, otrzymają praktyczny przewodnik o tym, jakie czynności - krok po kroku - należy wykonać, gdy zaginie ich dziecko.

Nazwa kampanii odnosi się do kolejnych kroków, jakie powinni podjąć rodzice i opiekunowie, gdy dojdzie do zaginięcia dziecka:

"Sprawdź" - zweryfikuj, czy dziecko nie znajduje się w pobliżu i czy faktycznie doszło do jego zaginięcia;

"Pomyśl" - przypomnij sobie najważniejsze szczegóły i oceń sytuację;

"Zgłoś" - niezwłocznie powiadom Policję.

Każdego roku tysiące rodzin doświadcza traumy związanej z zaginięciem dziecka. W takich sytuacjach wiedza o tym, co należy zrobić, aby jak najszybciej odnaleźć dziecko, może mieć kluczowe znaczenie dla szczęśliwego zakończenia jego poszukiwań. Mając tę świadomość, przedstawiciele AMBER Alert Europe do przygotowania kampanii zaangażowali mundurowych ekspertów do spraw zaginięć. Dzięki prezentowanej inicjatywie, rodzice i opiekunowie otrzymają najważniejsze informacje i wskazówki, które ułatwią im podjęcie szybkich i skutecznych działań w przypadku zaginięcia dziecka.

- Każdego roku w Europie dochodzi do zaginięć około 300 000 dzieci. Kampania „Sprawdź. Pomyśl. Zgłoś” jest kamieniem milowym w naszych nieustannych wysiłkach na rzecz ochrony dzieci i wspierania rodzin w chwili kryzysu - powiedział Frank Hoen, prezes i założyciel AMBER Alert Europe. - Wyposażając rodziców w wiedzę dotyczącą kroków, jakie należy podjąć po zaginięciu dziecka, dążymy do skrócenia czasu reakcji i zwiększenia szans na szczęśliwe zakończenie takich sytuacji - dodał.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Amber Alert Europe, na której znajdziecie Państwo więcej polskojęzycznych materiałów opracowanych na cele kampanii: www.amberalert.eu

CPOZ KGP

AMBER Alert Europe jest fundacją prowadzącą działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i zapobiegania ich zaginięciom, poprzez edukację i zwiększenie świadomości w kwestii zaginięć dzieci i ich podstawowych przyczyn. Fundacja łączy ekspertów z 45 organizacji rządowych, w szczególności służb policyjnych oraz organizacji pozarządowych z 28 krajów. Polska Policja (Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP) ma status członka stowarzyszonego Fundacji od 2014 roku.

www.amberalert.eu