Nie zatrzymał się do kontroli drogowej i swoją jazdą sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym - został tymczasowo aresztowany

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 27-letni kierowca Audi, który swoją jazdą stwarzał poważne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mężczyzna wyprzedzał w miejscach niedozwolonych, jechał ,,pod prąd'' z dużą prędkością, zmuszał innych uczestników ruchu do zmiany kierunku jazdy w celu uniknięcia zderzenia i nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Teraz decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu. Mężczyzna kierując samochodem marki Audi na drodze krajowej nr 10, drodze ekspresowej S10, a następnie ulicą Szosą Stargardzką w Szczecinie, aż do Węzła Szczecin Kijewo stworzył ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych użytkowników dróg.

Mężczyzna jechał z nadmierną prędkością ,,pod prąd’’ zmuszając innych uczestników ruchu drogowego do gwałtownego hamowania i zjeżdżania na pobocze w celu uniknięcia zderzenia. Ponadto w celu uniknięcia kontroli nie stosował się się do sygnałów dźwiękowych i błyskowych nakazujących zatrzymanie pojazdu wydanych przez policjantów, kontynuował jazdę i zmuszał innych uczestników ruchu do zmiany kierunku jazdy. Podczas ucieczki jechał z nadmierna prędkością całą szerokością jezdni. Kilkakrotnie omal nie zderzył się z pojazdami jadącymi z naprzeciwka. Został zatrzymany przez stargardzkich policjantów na terenie Szczecina.

Zgromadzony materiał dowodowy w tej sprawie został przedstawiony prokuratorowi wraz z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Stargardzie. 27-latek usłyszał już prokuratorskie zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz stworzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego uczestnika ruchu drogowego, a wszystkich powinna cechować wyrozumiałość, kultura i wzajemny szacunek. Drogowa agresja, brawura i lekceważenie przepisów często prowadzą do zagrożenia bezpieczeństwa i ludzkich tragedii.

( KWP w Szczecinie / sc)