Reanimowali kibica podczas meczu. Podziękowania od rodziny i klubu piłkarskiego dla słupskich policjantów Data publikacji 21.05.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, którzy zabezpieczali wydarzenie sportowe zostali zaalarmowani przez innych obserwatorów spotkania, że kibic oglądający mecz stracił przytomność i wymaga pilnej pomocy medycznej. Dzięki szybkiej reakcji osób postronnych oraz reanimacji prowadzonej przez policjantów i strażaka kibic, który podczas meczu stracił przytomność trafił pod opiekę lekarzy, gdzie trwa walka o jego życie. Za postawę osób zaangażowanych w ratowanie życia mężczyzny podziękował jego syn oraz klub piłkarski.

W poprzedni weekend słupscy policjanci dbali o bezpieczeństwo podczas rozgrywanego w Sycewicach meczu pomiędzy drużynami Sparty Sycewice oraz Gryfa Słupsk. W trakcie tego spotkania walkę na boisku toczyli piłkarze, a poza murawą trwała walka o życie jednego z kibiców, który obserwując spotkanie zza ogrodzenia nagle stracił przytomność. Do znajdujących się na stadionie policjantów podbiegł kibic i poinformował ich o mężczyźnie, który wymagał pilnej pomocy medycznej. Funkcjonariusze od razu pobiegli w to miejsce, gdzie zobaczyli ułożonego w pozycji bocznej ustalonej mężczyznę. Asp. szt. Jacek Chabros oraz asp. szt. Paweł Kubiak sprawdzili jego funkcje życiowe, a następnie rozpoczęli reanimację. Z kolei st. post. Wiktoria Winogrodzka oraz post. Amanda Zielonka widząc, że pomoc udzielana jest obok bardzo ruchliwej drogi, zadbały o bezpieczeństwo nieprzytomnego mężczyzny oraz osób ratujących jego życie, wśród których był jeszcze m.in. będący w czasie wolnym od służby funkcjonariusz słupskiej Straży Pożarnej st. ogn. Bartłomiej Jarząbek. Policjanci oraz strażak, na zmianę przez kilkanaście minut, do czasu przyjazdu ratowników reanimowali mężczyznę, który trafił następnie pod opiekę lekarzy.

Kilka dni po zdarzeniu z policjantami skontaktował się syn kibica, który przekazał podziękowania za pomoc, którą otrzymał jego tata oraz poinformował, że dalej walczy on o życie w szpitalu.

Pamiętaj! Widząc, że ktoś potrzebuje pomocy nie możesz przejść obok niego obojętnie. Znajomość zasad pierwszej pomocy jest niezwykle istotna, ponieważ czas odgrywa kluczową rolę. Właściwe reakcje mogą być decydujące dla ratowania życia lub zdrowia osób znajdujących się w niebezpieczeństwie. Naucz się zasad pierwszej pomocy: Pierwsza pomoc to Twój obowiązek