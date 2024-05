Areszt dla podpalacza Data publikacji 21.05.2024 Powrót Drukuj Na wniosek śledczych i prokuratora rybnicki sąd tymczasowo aresztował 60-latka, który podpalił kontenery oraz zniszczył wiatę śmietnikową na Osiedlu w Boguszowicach. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z miejscowej jednostki. Zatrzymany usłyszał zarzut spowodowania pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób, a także mieniu w wielkich rozmiarach. Za te przestępstwa grozi mu teraz nawet 10 lat więzienia.

Do jednego z pożarów doszło 16 maja około godziny 20.30. Dyżurny z Komisariatu Policji w Boguszowicach otrzymał zgłoszenie, że w rejonie ulicy Osiedle Południe, przed budynkiem pali się metalowy kontener ze śmieciami. Mundurowi ruszyli pod wskazany adres i potwierdzili zgłoszenie. Strażacy, którzy dotarli na miejsce, ugasili pożar.

Tego samego dnia, około 22.00 na Osiedlu Południe, dyżurny komisariatu otrzymał kolejne zgłoszenie dotyczące palących się śmietników. W wyniku pożaru spłonęło 7 kontenerów na śmieci. Straty oszacowano na kwotę 37 tysięcy złotych. Przeprowadzone na miejscu przez grupę dochodzeniowo-śledczą oględziny wskazywały, że doszło do podpalenia. Śledczy rozpoczęli poszukiwania wytypowanego piromana.

Następnego dnia jadący na służbę Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Boguszowicach - komisarz Daniel Tomczyk - zauważył mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi poszukiwanego podejrzewanego o podpalenia. W efekcie 60-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

W toku czynności okazało się także, że ten sam mężczyzna podpalił kontener na śmieci również 9 kwietnia.

Podejrzany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut spowodowania pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób, a także mieniu w wielkich rozmiarach. Na wniosek śledczych i prokuratora, Sąd Rejonowy w Rybniku tymczasowo aresztował go na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat więzienia.

To już kolejne sprawy, gdzie w wyniku podjętych czynności przez policjantów z Komisariatu Policji w Boguszowicach podpalacze trafili do więzienia. 16 kwietnia opisywaliśmy zatrzymanie podpalaczy, którzy także zostali tymczasowo aresztowani.

( KWP w Katowicach / kc)

