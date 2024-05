Policjanci zatrzymali w bezpośrednim pościgu mężczyznę, który zabrał kobiecie torebkę z rzeczami osobistymi (nagranie)

Data publikacji 22.05.2024

Pomagamy i chronimy, to nie tylko hasło a motto, którym kierują się policjanci. Udowodnili to ostatnio funkcjonariusze z komisariatu Wrocław Psie Pole, którzy schwytali po pościgu podejrzanego o kradzież. Funkcjonariuszy w radiowozie zatrzymała na drodze pokrzywdzona, informując ich o tym, że sprawca zabrał jej torebkę z rzeczami osobistymi. Ostatecznie do rozboju nie doszło, ale mężczyzna odpowie za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz posiadanie środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.