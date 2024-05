Usiłowanie zabójstwa taksówkarki na Wildzie – Archiwum X wraca do sprawy sprzed 24 lat Data publikacji 22.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Archiwum X wracają do sprawy usiłowania zabójstwa taksówkarki na Poznańskiej Wildzie. Zdarzenie miało miejsce 15 października 2000 roku na ulicy Droga Dębińska. Zaatakowana nożem kobieta ledwo uszła z życiem. Dotychczas sprawcy nie udało się zidentyfikować i zatrzymać.

Policjanci z poznańskiego Archiwum X wracają do nierozwiązanych spraw sprzed lat. W ich zainteresowaniu są niewykryte zabójstwa, a także zaginięcia osób, których los po wielu latach pozostaje nieznany.

W ostatnim czasie policjanci postanowili wrócić do sprawy sprzed 24 lat. 15 października 2000 na ulicy Droga Dębińska doszło do usiłowania zabójstwa pracownicy korporacji taksówkarskiej. Zdarzenie ma swój początek na postoju taksówek przy ulicy Traugutta. Około godziny 19.20 do taksówki – granatowego volkswagena passata – wsiadł młody mężczyzna i zamówił kurs na Drogę Dębińską. Za kierownicą auta siedziała 60-letnia kobieta. Kiedy po dotarciu do celu samochód zatrzymał się, siedzący z tyłu pasażer wyciągnął długi nóż i zadał kierującej kilka ciosów, żądając jednocześnie wydania pieniędzy. Taksówkarka oddała puszkę z gotówką, po czym napastnik uciekł w kierunku terenów zielonych przy Drodze Dębińskiej. Zraniona kobieta uruchomiła alarm antynapadowy, dzięki czemu szybko uzyskała pomoc i trafiła do szpitala. Rany, które zadał napastnik były tak poważne, że kobieta znajdowała się w stanie zagrażającym życiu. Ostatecznie lekarze wygrali walkę o jej życie.

Po zdarzeniu policjanci zabezpieczyli liczne ślady kryminalistyczne i sporządzili portret pamięciowy sprawcy. Według relacji pokrzywdzonej napastnik był bardzo młody (17-21 lat) i szczupły, miał ok. 175 cm wzrostu, trójkątną twarz i włosy w kolorze ciemny blond. Ubrany był w kraciastą koszulę i pomarańczowy T-shirt.

Pomimo wielomiesięcznego śledztwa funkcjonariuszom nie udało się wytypować i zatrzymać sprawcy.

Obecnie szczegółową analizą sprawy zajmują się policjanci z Archiwum X, którzy po raz kolejny analizują ślady kryminalistyczne zabezpieczone na miejscu zdarzenia. Szczególna uwaga śledczych skupiona jest na śladach biologicznych, które w wielu przypadkach zawierają profil DNA sprawcy.

Policjanci proszą o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyznę z portretu pamięciowego oraz osoby, które być może były świadkami zdarzenia lub mają o nim jakiekolwiek informacje, a wcześniej nie kontaktowały się z Policją.

Informacje można przekazać oficerom operacyjnym Archiwum X pod nr tel. 572 900 236 lub mailowo: archiwum.x@po.policja.gov.pl