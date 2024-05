Policjanci uratowali życie 52-latka Data publikacji 22.05.2024 Powrót Drukuj Jeden nieostrożny ruch może pociągnąć za sobą całą lawinę nieszczęść. W tej sytuacji policjanci pomogli jednak w samą porę. 52-latek znalazł się w poważnym kryzysie emocjonalnym. Okazało się, że na popularny komunikator wyciekły jego intymne nagrania. Pod tym ciężarem mężczyzna załamał się. Jednak przytomność dyżurnego policji i dociekliwość dzielnicowych sprawiły, że zdesperowany człowiek otrzymał już specjalistyczną pomoc.

Dyżurnego z Głubczyc zaalarmował pracownik fundacji non-profit. Właśnie do ITAKI najpierw dodzwonił się zdesperowany 52-latek. Nie chciał jednak powiedzieć, gdzie aktualnie jest. Wówczas sprawę wziął w swoje ręce dyżurny. Na podstawie szczątkowych informacji oraz danych z policyjnych systemów informatycznych ustalił miejsce zamieszkania mieszkańca powiatu głubczyckiego.

Natychmiast na miejsce pojechał policyjny patrol. Niestety pod wytypowanym adresem nie było potrzebującego pomocy człowieka. Kolejne informacje zebrane przez dzielnicowych pomogły w ustaleniu kolejnego adresu. Tam policjanci zastali już 52-latka. Okazało się, że mężczyzna znalazł się w kryzysie z powodu wycieku do Internetu jego osobistych nagrań. Ich charakter w oczach mężczyzny narażał go na kpiny ze strony innych osób. Intymne treści miały być wysyłane za pomocą popularnego komunikatora. Policjanci z uwagi na stan zdrowia mężczyzny przekazali go pod opiekę lekarza.

52-latek znalazł się w sytuacji, z którą częściej mierzą się nastolatkowie. Intymne, prywatne lub osobiste zdjęcia lub nagrania wpadają w niepowołane ręce. Infamia z tego powodu może być bardzo bolesna. Dlatego ważne jest, aby w sposób szczególny chronić swoją prywatność. Musimy mieć na uwadze, że tracimy kontrolę nad każdą informacją, którą zdecydujemy się wysłać za pomocą Internetu.

Pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy potrzebujemy pomocy, możemy zwrócić się do instytucji, które jej udzielą. Pomoc możemy uzyskać dzwoniąc pod bezpłatny numer:

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00.

- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00. 116 111 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.