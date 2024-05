Policjanci przez balkon weszli do domu, by ratować kobietę, która wzywała pomocy Data publikacji 22.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci z pruszczańskiego wydziału prewencji ratowali zdrowie kobiety, która wołała o pomoc, będąc we własnym domu. Sprawni mundurowi weszli przez balkon do mieszkania i udzielili 79-latce pomocy. Kobieta została przekazana pod opiekę syna, jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

We wtorek, 21 maja br. po godzinie 17.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim otrzymał zgłoszenie, że z jednego z domów jednorodzinnych słychać wołanie o pomoc i płacz kobiety.

Funkcjonariusz natychmiast skierował na miejsce patrol z wydziału prewencji. Mundurowi błyskawicznie, z wykorzystaniem sygnałów uprzywilejowania, pojechali pod wskazany adres, gdzie zastali osobę zgłaszającą i usłyszeli dochodzące przez otwarte okno krzyki i płacz. Policjanci momentalnie ruszyli z pomocą. Drzwi do domu były zamknięte, lecz mundurowi zauważyli, że jest możliwość dostania się do środka przez balkon, gdzie uchylone było wejście do mieszkania. Z uwagi na możliwe zagrożenie życia i zdrowia policjanci weszli na balkon i stamtąd do domu. W pomieszczeniu zastali leżącą na podłodze kobietę, która wołała o pomoc. Mundurowi udzielili 79-latce niezbędnej pomocy. Okazało się, że kobieta przewróciła się i z uwagi na swoje schorzenia nie była w stanie samodzielnie wstać. Na miejsce przyjechał syn poszkodowanej, który zaopiekował się 79-latką. Policjanci po raz kolejny apelują, żeby nie pozostawać obojętnym na osoby potrzebujące. Na przykładzie opisanego zdarzenia zauważmy, jak istotne jest reagowanie na wołanie o pomoc. Może zdarzyć się, że nasz telefon wykonany na nr 112 uratuje czyjeś zdrowie, a nawet życie!

A może Ty chciałbyś pomagać innym i mieć wpływ na bezpieczeństwo? Zostań policjantem! Więcej szczegółów znajdziesz na stronie: https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/