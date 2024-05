Kolejny poszukiwany pedofil zatrzymany przez „łowców głów” Data publikacji 22.05.2024 Powrót Drukuj Wspólne działania poszukiwaczy z KWP w Lublinie i KWP w Szczecinie doprowadziły do zatrzymania 33-latka z powiatu chełmskiego. Mężczyzna poszukiwany był listem gończym za seksualne wykorzystanie małoletniej. Do odbycia ma karę 2 lat pozbawienia wolności. 33-latek przed policjantami ukrył się w szafie.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego listem gończym 33-latka z powiatu chełmskiego. Mężczyzna początkowo ukrywał się poza granicami kraju, a w ostatnim czasie wrócił do Polski i ukrywał się na terenie województwa zachodniopomorskiego. Lubelscy „łowcy głów” przekazali informacje poszukiwaczom z KWP w Szczecinie, którzy zatrzymali go na terenie powiatu gryfińskiego. 33-latek przed policjantami ukrył się w szafie.

Mężczyzna poszukiwany był za seksualne wykorzystanie dziewczynki poniżej 15 roku życia. Został skazany za to przestępstwo i do odsiadki ma 2 lata pozbawienia wolności. 33-latek już trafił do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

podkomisarz Kamil Karbowniczek