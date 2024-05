Policjanci zatrzymali mężczyznę, który podłożył ładunek hukowy Data publikacji 22.05.2024 Powrót Drukuj Będzińscy kryminalni zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie ładunku hukowego pod drzwiami 68-letniej kobiety w jednym z bloków mieszkalnych w okolicach centrum miasta. Choć zdarzenie wymagało natychmiastowej interwencji służb, na szczęście skończyło się tylko na panice. Śledczy wstępnie ustalili, że motywem działania zatrzymanego był konflikt z właścicielką mieszkania.

Dyżurny będzińskiej jednostki otrzymał bardzo niepokojące zgłoszenie z którego wynikało, że na klatce schodowej jednego z bloków w pobliżu centrum miasta doszło do wybuchu. Z ustaleń mundurowych wynikało, 68-letnia kobieta, wychodząc z mieszkania, usłyszała głośny huk. Na miejsce szybko dotarli policjanci oraz straż pożarna. Dodatkowo skierowano policjantów Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko - Pirotechnicznego, którzy wykonywali na miejscu czynności wraz z grupą operacyjną oraz technikiem kryminalistyki.

Okazało się, że do drzwi kobiety przytwierdzony był wykonany w warunkach domowych elektryczny wyzwalacz połączony z petardą. Po otwarciu drzwi ładunek uległ wybuchowi. Na szczęście kobiecie nic się nie stało i skończyło się jedynie na strachu. Mundurowi zgromadzili pełen materiał dowodowy, a nagrania z zabezpieczonych przez nich monitoringów, pozwoliły dotrzeć do 52-latka, który został przez nich zatrzymany. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy. Motywem jego działania był konflikt z kobietą.

Prokuratur Rejonowy w Będzinie objął mężczyznę policyjnym dozorem oraz zakazem zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną. Za narażenie kobiety na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia grozi mu do 3 lat więzienia.

Przypominamy, że incydent z użyciem materiałów pirotechnicznych wywołuje poważne konsekwencje. Tego rodzaju działania są nielegalne i mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub nawet utraty życia. W związku z tym, każde naruszenie prawa będzie surowo karane.