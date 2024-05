#DołączDoNas - Dzień Otwarty Służby Kontrterrorystycznej Data publikacji 22.05.2024 Powrót Drukuj Już po raz drugi wszyscy interesujący się służbą kontrterrorystyczną w Policji mogli spotkać się ze specjalsami z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” podczas zorganizowanego przez nich dnia otwartego. Była to nie lada gratka, żeby móc zobaczyć z bliska sprzęt, który na co dzień wykorzystywany jest przez kontrterrorystów podczas prowadzonych przez nich działań, w tym m.in. zatrzymań najpoważniejszych przestępców czy też porozmawiać z policyjnymi kontrterrorystami na temat tego, jak wygląda ich codzienna służba. Z uczniami klas mundurowych, żołnierzami WOT i innymi osobami zainteresowanymi służbą w CPKP „BOA” spotkał się Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oraz kierownictwo CPKP „BOA” – dowódca insp. Łukasz Pikuła oraz jego zastępca podinsp. Karol Wojtyła.

Funkcjonariusze CPKP „BOA”, elitarnej jednostki Policji, przygotowali dla zwiedzających wiele atrakcji. Na odwiedzających czekały stoiska, na których zaprezentowane zostało specjalistyczne wyposażenie znajdujące się na stanie kontrterrorystów, w tym m.in.: wyposażenie i sprzęt do prowadzenia działań bojowych w terenie leśnym i zurbanizowanym, sprzęt wysokościowy, sprzęt do prowadzenia działań bojowych w środowisku wodnym, czy też wyposażenie i sprzęt do realizacji działań bojowych w środowisku skażonym. Zainteresowani mogli również zobaczyć broń, która jest wykorzystywana w realnych działaniach bojowych prowadzonych przez funkcjonariuszy CPKP „BOA”. Dużym zainteresowaniem cieszył się jak zwykle transporter opancerzony TUR oraz śmigłowce Black Hawk, które są wykorzystane podczas prowadzenia realnych działań bojowych. Uczestnicy mogli porozmawiać także z policyjnymi lotnikami i funkcjonariuszami „BOA” o wspólnie prowadzonych akcjach i możliwościach wstąpienia do policyjnej służby. Punktem kulminacyjnym II Dnia Otwartego Służby Kontrterrorystycznej był pokaz dynamicznego zatrzymania pojazdu.

Odwiedzający, którzy zainteresowani są służbą w CPKP „BOA” mogli uzyskać dzisiaj informacje z tzw. pierwszej ręki na temat tego, jak wygląda codzienna służba specjalsów. Nie brakowało także pytań dotyczących wymagań, jakie stawiane są przyszłym kontrterrorystom. Podczas rozmów np. z operatorami jednostki kontrterrorystycznej padały także pytania na temat charakteru ich pracy, systemie wynagrodzeń czy też możliwościach dalszego rozwoju w służbach kontrterrorystycznych. W tym miejscu warto przypomnieć, że dwóch lat także cywil może zostać specjalsem. Umożliwiła to zmiana przepisów werbowania do pododdziałów kontrterrorystycznych, które pozwalają na rekrutację prosto z cywila. Każdy, kto przebrnie przez proces rekrutacji, będzie mógł dołączyć do doskonale przeszkolonych funkcjonariuszy i wraz z nimi walczyć z przestępcami. Informacje na temat doboru z cywila są dostępne na stronie internetowej CPKP „BOA” w zakładce DOBÓR oraz na stronie policja.pl.

Wśród licznych zwiedzających znalazły się także dwie osoby – Sonia i Dawid - które na dzień otwarty otrzymały specjalne zaproszenia. Byli to zwycięzcy kwietniowego konkursu, który odbył się na oficjalnych profilach Komendy Głównej Policji w mediach społecznościowych – Instagramie (@policja_kgp) oraz Facebooku (@PolicjaPL). Główną nagrodą, oprócz policyjnych gadżetów, była sesja fotograficzna wykonana właśnie podczas dzisiejszego spotkania na warszawskim Bemowie. Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w naszych kolejnych konkursach, zapraszamy do aktywnego obserwowania naszych kont – możemy zdradzić, że już wkrótce szykujemy kolejną niespodziankę.