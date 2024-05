Policyjna eskorta chorego dziecka do szpitala

23.05.2024

Policjanci zamojskiego ruchu drogowego eskortowali Audi, którym rodzice wieźli do szpitala chore dziecko. Stan zdrowia córki pogarszał się, więc rodzice nie tracąc cennego czasu, postanowili własnym transportem zawieźć ją do placówki medycznej. O pomoc w m. Hyża poprosili policjantów. Mundurowi bez chwili wahania wykonali pilotaż pomagając w szybkim i bezpiecznym dotarciu do szpitala. Życiu dziewczynki nie zagraża już niebezpieczeństwo.