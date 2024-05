10-letni Damian z Pajęczna wykazał się wzorową postawą. Dziękujemy! Data publikacji 23.05.2024 Powrót Drukuj Wczoraj w gabinecie Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie gościł młody bohater, którego zachowanie godne jest uznania i naśladowania. Komendanci jednostki podziękowali 10-letniemu chłopcu za wzorową postawę jaką przejawił wobec leżącego mężczyzny.

Czasami pośpiech, styl życia i panująca obojętność w tle otaczającej nas codzienności powoduje, że dorośli ludzie zapominają o prawdziwym człowieczeństwie wobec drugiej osoby. O wartościach, które należy pielęgnować każdego dnia i nigdy o nich nie zapominać! Wzorową postawą, odwagą, odpowiedzialnością wykazał się młody mieszkaniec Pajęczna, który widząc sytuacje zagrażającą życiu, zadzwonił na numer alarmowy i udzielił pomocy.

17 maja 2024 roku, wieczorem, do dyżurnego pajęczańskiej policji z Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie od 10-letniego chłopca, dotyczące leżącego na chodniku mężczyzny. Chłopiec zauważył jak mężczyzna upada i uderza głową w krawężnik. Mężczyzna nie ruszał się i nie dawał żadnych oznak życia. 10-latek podbiegł, próbował nawiązać rozmowę, jednak bezskuteczną i wówczas zadzwonił na numer alarmowy. Pomimo stresującej sytuacji chłopiec odpowiedział na wszystkie zadane przez operatora pytania. W oczekiwaniu na pomoc mężczyzna odzyskał przytomność, na miejscu zdarzenia pojawiła się żona poszkodowanego i patrol Policji. Mężczyźnie na szczęście nic poważnego się nie stało. Emocje towarzyszące podczas zaistniałej sytuacja jednak nie zakończyły się na tym dniu. Dwa dni później chłopiec zadzwonił do komendy w Pajęcznie i zapytał o zdrowie mężczyzny. Jesteśmy dumni, że mamy wokół siebie młodych ludzi, którzy w sytuacji kryzysowej postępują wzorowo i są przykładem do naśladowania dla innych.

22 czerwca 2024 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Pajęcznie odbyło się spotkanie z naszym Bohaterem. Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie inspektor Karol Mielczarek oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie młodszy inspektor Jarosław Słok podziękowali Damianowi Siajkowskiemu za wzorową, godną naśladowania postawę. Rodzicom z kolei gratulowali właściwego wychowania syna.

Damian pamiętaj: POMAGAJĄC INNYM, POMAGASZ SOBIE! Życzymy Ci wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.