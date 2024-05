Trzeźwy kierowca i sprawny autokar to podstawa. Policjanci dbają o bezpieczeństwo najmłodszych podróżnych Data publikacji 23.05.2024 Powrót Drukuj Kontrola autobusu przed wyjazdem, to stały element organizowanych przez placówki oświatowe wycieczek. Prowadzone one są z myślą o zminimalizowaniu zagrożeń, przeciwdziałaniu wszelkim zjawiskom negatywnie oddziałującym na dzieci i młodzież, a także zapewnieniu bezpieczeństwa podróżującym. Ich liczba wzrasta w okresie wiosennym, kiedy to organizowanych jest wiele wycieczek. Ostatnia z nich, przeprowadzona przez policjantów krośnieńskiej drogówki odbyła się w środę (22 maja) i nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

W środę (22 maja) dzieci z Przedszkola numer 3 w Krośnie Odrzańskim wyjeżdżały na wycieczkę. Zanim jednak wyruszyły w drogę, na miejscu zbiórki pojawili się policjanci krośnieńskiej drogówki, którzy sprawdzili autokary i ich kierowców. Funkcjonariusze poza kontrolą stanu trzeźwości kierowców, sprawdzali także ich uprawnienia do kierowania oraz czy mają ważne licencje na przewóz osób. Sprawdzając natomiast autobusy, poza obowiązkową dokumentacją pojazdu, zwracali między innymi uwagę na stan ogumienia, prawidłowość działania świateł oraz umieszczenie tabliczek informacyjnych o przewożeniu zorganizowanej grupy dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości i dzieci mogły wyruszyć w drogę.

Przypominamy, że zarówno organizator, jak i rodzic może zwrócić się do policjantów z prośbą o kontrolę autobusu. Jeśli nie jest to sytuacja nagła, prosimy o telefon z kilkudniowym wyprzedzeniem, a także uwzględnienie podczas podawania godziny kontroli, czasu jaki policjanci potrzebują na jej przeprowadzenie i sporządzenie stosownej dokumentacji. Unikniemy wtedy niepotrzebnego stresu i będziemy mieli pewność, że bezpiecznie dojedziemy do celu.

Zgłoszenia przyjmowane są:

- pod numerem telefonu 47 794 52 47, 47 794 52 45 lub 47 794 52 11,

- dla miasta i gminy Gubin pod numerem telefonu 47 794 54 11.

Polecamy również stronę Bezpieczny Autobus . Wystarczy wpisać numer rejestracyjny autobusu lub autokaru, żeby otrzymać raport z informacją czy pojazd którym będą jechać Państwa dzieci, ma ważne badania techniczne, aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz czy jest oznaczony jako wycofany z ruchu. Informacje o autobusie można otrzymać całkowicie bezpłatnie.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 13.52 MB)